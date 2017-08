Fútbol

http://www.teinteresa.es/deportes/futbol/Zubeldia-Barca-apogeo-significa-potencial_0_1857414543.html

Zubeldía: Que Barça no esté en su apogeo no significa que no tenga potencial

El técnico del Deportivo Alavés, Luis Zubeldía, ha manifestado hoy que aunque el FC Barcelona no esté en su apogeo, no significa que no tenga potencial, en referencia a la capacidad del próximo rival de su equipo.