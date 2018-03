Ziganda: "Ha sido más plácido de lo previsto porque hemos acertado"

El entrenador del Athletic Club, José Ángel Ziganda, admitió este domingo que el partido frente al Leganés fue "más plácido" de lo que esperaban porque su equipo entró bien en el encuentro y, sobre todo, acertó en las primeras ocasiones de las que dispuso.

"Ha sido más plácido de lo que preveíamos, pero ha sido porque hemos acertado. Hemos estado finos y eso ayuda a sacar los partidos. Siempre estás en tensión porque en cualquier jugada se pueden meter, pero es cierto que dos goles tan rápido nos han dado cierto margen", reconoció el técnico.

Ziganda aseguró además que no piensa que esta victoria quizás haya evitado una nueva despedida con pitos de la afición de San Mamés. "No lo sé, no pienso mucho en eso. Pienso en preparar el partido lo mejor posible. A lo demás no le doy muchas vueltas porque no depende de mí. Ahora a pensar en el jueves. Es un sin parar. No hay tregua para nadie, ni descanso ni perdón", reflexionó.

El navarro señaló que, además de los tres puntos, el triunfo ante el 'Lega' les va a servir para "preparar con otra tranquilidad" el partido europeo del jueves contra el Olympique de Marsella. "A ver si somos capaces de ponerles en duda y nerviosos. Sabemos que son muy buenos, pero sé que tendremos opciones. Tenemos que apurarles, jugar con San Mamés y así creo que les podemos complicar la vida", consideró.

Con vistas a ese encuentro ante el conjunto francés, Ziganda avanzó que Mikel Rico, que se ha perdido los últimos partidos por una lesión muscular, "puede llegar" a estar disponible. "El sábado entrenó con todos y la intención es que mañana también lo haga", desveló.