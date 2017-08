Ziganda: "Ha sido un día muy flojo, pero el ADN de este equipo es increíble"

José Ángel 'Cuco' Ziganda ha admitido que el partido que ha realizado el Athletic Club en Atenas frente al Panathinakos ha sido "el peor" desde que empezó a dirigir al equipo hace poco más de un mes y ha destacado que ha sido el "ADN increíble" de sus jugadores el que les ha hecho remontar un 2-0 adverso y acabar ganando por 2-3.

"No hemos estado nada bien, ha sido un día muy flojo. Podemos y debemos jugar mejor porque tenemos argumentos para hacerlo, pero hay algo que este equipo lleva dentro y es un ADN increíble", ha destacado el técnico navarro en la sala de prensa del estadio Apostolos Nikolaidis.

Ziganda ha añadido que "la raza que le han echado" sus jugadores tras el 2-0 "es para estar orgulloso". "La reacción ha sido preciosa, maravillosa. Han sido siete minutos mágicos y ahí le hemos dado la vuelta con ese primer gol clave -el primero de Aduriz, en el minuto 66- que nos ha abierto la puerta a la esperanza", ha dicho.

A pesar de la alegría por el triunfo, el entrenador rojiblanco se ha mostrado crítico con el juego realizado por el Athletic y ha lamentado que durante la primera hora de encuentro sus jugadores hayan estado "precipitados con y sin balón" y que "nunca" hayan estado "metidos en el partido".

"Hasta ahora hemos sido un equipo con más o menos fútbol, pero sólido y que concede pocas ocasiones. No hemos estado bien. Es para darle una vuelta, entrenar y mejorar. Por suerte no nos ocurre muchas veces, pero hoy hemos tenido la suerte no solo de mantenernos vivos sino de meternos de lleno en la eliminatoria", ha asumido.