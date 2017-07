Ziganda admite que ha "disfrutado muchísimo" con su debut en el Athletic

José Ángel 'Cuco' Ziganda subrayó que ha vivido su debut oficial como entrenador del Athletic Club en el partido de este jueves frente al Dínamo de Bucarest sintiendo la "responsabilidad del cargo", pero "disfrutando muchísimo" junto a su cuerpo técnico tanto de la preparación como del propio encuentro.

"Lo he vivido con una ilusión tremenda y un cosquilleo a medida que se iba a acercando el partido. Ha sido una semana muy bonita", ha admitido Ziganda en la sala de prensa del Estadio Nacional de Bucarest después del empate a uno que ha arrancado el equipo rojiblanco en la ida de la previa de la Liga Europa.

El navarro ha añadido que el 1-1 final "no es justo ni injusto" sino el resultado de un partido que "en líneas generales, ha estado bien" por parte del Athletic.

"El empuje que ha tenido el equipo ha sido impresionante y hay que valorar ese trabajo. Estoy contento con la actitud y la mentalidad. Salimos intentando dominar y atacar y hemos controlado bien el partido hasta el descanso", ha explicado.

Ziganda ha agregado que con "el golazo" de Rivaldinho en el minuto 59 tanto el Dínamo como el publico local "se han animado" y el choque "se ha igualado".

"Sabemos que son dos partidos que los tenemos que afrontar con buena mentalidad. Vinimos con la intención de ganar y el gol (de Laporte) es importante, pero en San Mamés, pese a que nos puede valer el empate, pero vamos a ir como hoy, a hacer oportunidades y a ganar", ha explicado.

Ziganda, por último, ha asegurado que a pesar de las alturas de temporada y del "bochorno" que se sentía en un estadio que se ha cubierto para este partido sus futbolistas "han mantenido el nivel físico".

"La alternancia que ha habido en el partido no ha sido por el físico. Con ese bochorno no se movía el aire y era difícil hacer los esfuerzos, pero no creo que el rival haya sido superior físicamente", ha destacado.