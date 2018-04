Ziganda: "Ojalá podamos acabar con buen sabor de boca"

José Ángel Ziganda, técnico del Athletic de Bilbao, se mostró satisfecho por el punto conseguido en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid y deseó que este pueda ayudarles mentalmente de aquí al final de curso.

"Teníamos que estar muy bien para dar esta imagen, sabíamos que había mucha gente que venía a apoyarnos y a vernos. Teníamos que estar muy preparados para lo de hoy. Nos vamos contentos del comportamiento que hemos tenido y del partido que hemos hecho a todos los niveles. Ojalá podamos acabar con buen sabor de boca y ver algo de luz en ese túnel en el que hemos estado metidos", dijo en rueda de prensa.

"No está siendo buen año para nosotros. Llevamos en los últimos cuatro partidos tres bastante aceptables, pero sabemos que no hemos hecho un buen año en términos generales. Tengo la sensación de que nos han faltado cosas. No queremos tirar el año. A ver si somos capaces de que se vea algo de futuro y de ilusión, que se nos quede buen sabor de boca aunque sabemos que es complicado", explicó también.

Sobre el desarrollo del choque explicó: "El trabajo ha sido bestial. Para puntuar aquí el portero tiene que estar bien, ellos no tienen que estar acertados y nosotros tenemos que hacer un trabajo excelente; porque sabemos el nivel del contrario. Tras el primer gol ha habido un momento en el que hemos estado encerrados en el área pero hemos sido capaces de solventarlo".

"En el segundo tiempo el Madrid estaba mas cansado, el ritmo se ha parado y hemos aguantado mejor, sin tantas ocasiones y sin tantos agobios. Es una pena no haber podido ganar tan cerca del final. Me quedo con la sensación de un equipo vivo, de futuro, honrado hasta la médula", agregó.

Asimismo habló sobre la actuación del portero Kepa Arrizabalaga: "Le he visto como siempre. Entrena muy bien y juega muy bien. Hoy ha tenido muchísimo trabajo y lo ha solventado muy bien. Ha hecho muy bien su trabajo pero es un día para felicitar a todo el equipo".

"Estamos encantados porque tenemos un porterazo y lo vamos a disfrutar un montón de años. Es un ejemplo como portero y como persona y lo vamos a disfrutar", señaló asimismo sobre el arquero internacional.

Además se refirió a la figura de Iñaki Williams, autor del gol del conjunto vasco: "Es un jugador que tampoco lleva tanto tiempo jugando en punta y necesita hábitos, confianza, coger espacio y momentos. En cuanto enganche un partido positivo, un partido que le salga redondo, arrancará. En casa no está tan acertado pero el día del Celta podía haber ganado el partido".