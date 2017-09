Zidane:"No podemos estar contentos de la primera parte, la segunda fue mejor"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, consideró tras la victoria de su equipo por 3-0 ante el APOEL en Liga de Campeones que no jugaron una buena primera parte pero sí se mostró satisfecho con la segunda.

"Creo que era necesario hoy para nosotros sumar. Empezamos la competición con ganas. No podemos estar muy contentos de la primera parte pero la segunda ha sido mucho mejor. Al final conseguimos un resultado importante porque es siempre importante empezar bien en esta competición. Sobre todo manteniendo también la portería a cero", dijo en rueda de prensa.

Zidane profundizó en el juego del equipo: "No entramos muy bien, sobre todo con el ritmo de balón, que es donde nosotros siempre hacemos la diferencia. Cuando tenemos el balón metemos ritmo y movimiento ente nosotros. De vez en cuando defensivamente puedes tener un poco de dificultad, no pasa nada, nos metemos y hay momentos mejores en el partido".

"Pero no podemos estar contentos de la primera parte con el balón. La segunda fue mucho mejor. Con ritmo, metiendo mucha movilidad. Al final conseguimos un resultado muy bueno", comentó ante los medios de comunicación.

A la hora de hacer balance del estreno, subrayó: "Es cierto que hemos empezado muy bien la competición, no hemos recibido, hemos marcado tres y podíamos haber marcado más".

"Es muy importante en esta competición. Vamos a pensar partido a partido porque todo el mundo piensa en ganar la tercera Champions seguida pero hay que jugar cada partido, jugar como la segunda parte y hacerlo todo el partido", agregó.

Preguntado por el papel de Cristiano, que volvió a jugar un partido oficial con el club y marcó dos tantos, apuntó: "Es un jugador clave para nosotros, importante. Siempre esta ahí, siempre mete goles. Espero que siga así".

"No le vamos a tener el domingo y espero que sea el último partido de la temporada donde no le tengamos. El domingo no vamos a tener a Cristiano ni a Benzema. Vamos a tener a otros jugadores y lo vamos a hacer bien. Pero espero que sea el último", añadió.

El entrenador analizó también el arranque de la temporadas: "Lo único que puedo decir es que nosotros lo que queremos es seguir con nuestro buen trabajo, con ese buen inicio de temporada que fue importante consiguiendo los dos títulos de la manera en que lo hicimos".

"El partido de Valencia fue muy bueno. El del Levante no y la primera parte de hoy tampoco. Vamos a ver. Espero que el domingo tengamos otro inicio de partido, lo vamos a necesitar", completó en su intervención.

Además tuvo unas palabras para Gareth Bale: "Creo que poco a poco estamos viendo al jugador. Después de una lesión de cuatro meses necesitas el mismo tiempo para recuperarte del todo pero como ha hecho toda la pretemporada sin molestias y sin nada, jugando casi todos los partidos, creo que lo vamos a ver poco a poco yendo a mejor. Estoy contento de su actuación".

Por otro lado hizo mención a la lesión de Kovacic, que tuvo que retirarse mediada la primera parte: "Vamos a verlo mañana exactamente. En un pase se ha resentido de las molestias que tenía hace cuatro o cinco días. Me dice que no es mucho y ojalá que no sea mucho pero lo veremos mañana con una resonancia".