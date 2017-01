Zidane: "Soy el responsable y tengo que buscar la solución"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, asumió la responsabilidad tras la segunda derrota consecutiva de su equipo, crítico con la falta de actitud de sus jugadores en el inicio del partido ante el Celta, pero admitiendo que él es "el responsable" y el que debe "buscar la solución".

"No me ha sorprendido el partido del Celta, sabíamos que es un buen equipo que tiene cosas para hacerte daño. No estoy preocupado, es un momento malo por dos derrotas seguidas pero sabemos que lo podemos superar y lo vamos a hacer", valoró.

"La eliminatoria tiene un partido de vuelta. Este partido ya está, se acabó perdiendo 2-1 con el marcador en contra pero podemos cambiarlo allí. Antes hay un partido de Liga y hay que descansar bien. Soy el responsable y tengo que buscar la solución", añadió.

Sincero en sus respuestas, Zidane no ocultó su sorpresa por el mal partido de su equipo. "Me sentí raro, sobre todo en el inicio que no hicimos el partido que habíamos preparado. Por eso estamos molestos pero puede pasar después de una derrota, nos ha costado dificultad entrar en el partido. Ahora voy a analizarlo y lo bueno es que tenemos un partido el sábado".

El fin de la racha en el Sánchez Pizjuán dejó una herida abierta que para Zidane ha pasado factura a sus jugadores. "Jugando como hicimos en Sevilla la derrota nos ha molestado pero no hay excusas, somos el Real Madrid, tenemos que seguir trabajando y pensar en el próximo partido porque esto lo vamos a superar".

"En el fútbol hicimos buenas cosas hasta ahora y de los dos últimos partidos no podemos estar contentos por el resultado. El contenido del Sevilla fue bueno, hoy un poco peor pero no hay que estar preocupado", agregó.

No ocultó el técnico francés mayor preocupación por la falta de estabilidad defensiva de su equipo que ha encajado siete goles en los tres últimos partidos. "Los rivales nos hicieron daño y hay que analizar ahora porque algo pasa, no hicimos las cosas como preparamos y sobre todo la intensidad no ha sido buena al inicio del partido".

Defendió Zidane que físicamente su equipo está bien y que el problema fue de cabeza, defendió al brasileño Danilo. "Ha hecho un buen partido, estoy contento con él y va a tener la oportunidad de jugar", dijo ante la lesión muscular de Dani Carvajal.

"Creo que nos ha afectado mucho perder en Sevilla, sobre todo a la intensidad de esta noche, pero es cierto que no es un gran momento, son dos derrotas seguidas y hay que admitirlo. Tal vez necesitábamos perder para pensar que ahora hay que superar esta situación y encontrar una solución", sentenció.