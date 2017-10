Zidane: "Es la primera final de grupo"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, calificó el partido del Santiago Bernabéu ante el Tottenham inglés como "la primera final de grupo", destacando la trascendencia del duelo ante un rival que dijo ha mejorado gracias al trabajo de Mauricio Pochettino.

"La prueba de fuego en el Bernabéu la tenemos siempre contra todos los equipos. Mañana es la primera final de grupo contra el Tottenham, queremos hacer un buen partido y lo va a ser para toda la gente que le gusta el fútbol. Ojalá que consigamos los tres puntos", señaló en rueda de prensa.

Zidane siempre reconoce que su momento más especial como técnico ha sido ganar la Liga y volvió a defender el campeonato español como el mejor del mundo, por encima de la 'Premier' inglesa.

"Yo siempre soñé jugar en este campeonato porque me encanta la Liga. Se juega con el balón más y es un fútbol diferente al inglés que es mucho más físico. Cuando un equipo está fuerte físicamente tiene más posibilidades de ganar los partidos. La liga es el mejor campeonato y va a ser un partido interesante. Lo queremos hacer bien para demostrar que la Liga es mejor", manifestó.

Destacó el técnico francés "la ilusión" de sus jugadores por "competir bien" en uno de esos partidos especiales. "Volvemos a la Champions y vamos a jugar contra un rival muy bueno. Eso nos anima".

Y por encima de Harry Kane o Hugo Lloris, Zidane destacó el bloque del conjunto inglés. "No sé el futuro de Kane pero es un jugador fundamental para el Tottenham. Creo que es muy bueno en todo lo que hace, siempre hacia la portería. Busca el espacio y la velocidad. Es un jugador completo aunque no lo parece".

"Lloris va a hacer lo posible para impedir que ganemos. Es un jugador que ha evolucionado mucho y tendrá un papel importante en el partido pero me voy a fijar mas en lo que haré yo para crear dificultades defensivas al Tottenham. Es un equipo que mejora cada año. Siempre ha sido un gran club pero va mejorando con un entrenador que ha hecho mucho para ello. Será un buen partido entre dos grandes equipos", agregó.

Será el partido 101 de Zidane al mando del Real Madrid. Bromeó con el hecho de poder cumplir otros cien. "No soy quien para ponerme una nota. Mi pasión es entrenar al mejor club del mundo y espero cumplir diez partidos más, no voy a decir otros cien", dijo entre risas.

Aunque son casi todo elogios para el técnico francés, también demostró que tolera bien las críticas. "No puedo hacer nada contra la critica, la gente puede opinar y lo que tengo que hacer es mi trabajo lo mejor posible y no hacer tonterías. No voy a inventar nada aunque muchos puedan pensar de otra manera sobre lo que hago, pero no va a cambiar lo que quiero hacer".