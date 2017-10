Zidane: "No soy el mejor entrenador del mundo"

El francés Zinedine Zidane, que parte como favorito para recibir el próximo lunes el premio "The Best" al mejor entrenador FIFA de 2017, señaló este sábado que no se siente "para nada" el mejor, y trasladó la razón de su éxito a sus jugadores y a la grandeza del Real Madrid.

"No me siento el mejor para nada, lo que sí soy es un afortunado por estar en el mejor club del mundo y con estos jugadores, pero el resto no, para nada. Hay mucha gente que me conoce y sabe que lo digo con sinceridad", manifestó.

"Lo hice todo para llegar a ser un entrenador, puse todos los medios porque me gusta lo que hago y cuando haces con pasión lo que te gusta, mejoras. Yo mejoro cada día. Para ser sincero si me dan el premio lo aceptaré con mucho gusto pero no soy el mejor entrenador del mundo", añadió.