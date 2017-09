Zidane felicita a sus jugadores por marcar en 73 partidos consecutivos

El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane estaba muy satisfecho con el triunfo de su equipo en Anoeta y felicitó a sus jugadores por alcanzar 73 partidos seguidos marcando al menos un gol, un reto que sólo había conseguido hasta ahora el Santos brasileño de Pelé en el año 1963.

"Hay que hacerlo porque son ellos los que luchan y los que consiguen este reto que podemos seguir mejorando en el próximo encuentro", señaló Zidane tras el encuentro en la sala de prensa de Anoeta.

Considera que ha sido uno de los mejores partidos de lo que se lleva de temporada y anima a su plantilla a "seguir así porque se puede hacer mucho daño y se logró además durante los 90 minutos de juego".

El técnico galo tuvo palabras de elogio hacia Borja Mayoral y también para el galés Gareth Bale por sus goles y juego, espera mucho de ambos y está satisfecho de poder contar con los dos en su plantilla

"Mayoral es un tercer nueve, está aquí y tiene su papel. Hoy ha tenido la oportunidad de jugar y lo ha hecho bien, no sólo por el gol, que es lo que se pide a un nueve, sino porque ha hecho un gran trabajo", señaló el preparador francés sobre el delantero español, al que auguró "un rol en el equipo".

También subrayó el trabajo de Bale, autor del tercer gol que cerró el marcador y que logró, según narró Zidane, "después de una carrera de 70 metros", aunque también reconoció que todavía no ha alcanzado su "mejor versión", algo que espera llegue "poco a poco" en los próximos partidos.

El entrenador blanco también destacó, entre los elementos positivos que deja el encuentro, "el hambre" que mostró el Real Madrid para superar "las dificultades contra un gran rival y lograr tres puntos que permiten al equipo estar más arriba en la tabla".

El técnico de Marsella recordó que Anoeta "no era un campo fácil", ya que la Real cuenta con "jugadores muy buenos" y que él planteó el partido "para que la defensa no pudiera salir fácilmente y no pudiera conectar con sus jugadores del medio campo y de adelante".