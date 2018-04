Zidane: La decisión de no traer a Kepa es de todos, pero yo soy el entrenador

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que no fue el único que frenó el fichaje en el mercado invernal de Kepa Arrizabalaga, que hoy tuvo una gran actuación en el empate del Athletic Club en el Santiago Bernabéu, pero asumió la responsabilidad por ser el entrenador.

"Es la decisión de todos pero yo soy el entrenador", respondió Zidane en rueda de prensa cuando fue preguntado por si era el responsable de no fichar a Kepa por 20 millones en el mercado invernal.

"No he pensado en eso para nada, si tomé la decisión de no hacer venir a un portero en medio de la temporada para mí ya es un tema que no existe. Cuando empiezo una temporada lo hago con tres porteros y, si no pasa nada, la acabo con ellos. Eso no significa nada de lo que pienso de un portero rival, joven y muy bueno, pero no es mi jugador. En medio de la temporada no necesitaba un portero", justificó el técnico madridista.

La actuación de Kepa le convirtió en el "responsable" de que el Real Madrid tropezase ante su afición, pero Zidane también destacó el orden defensivo del Athletic. Hizo autocrítica en una Liga que ha perdido el interés para su equipo y se centró en el duelo ante el Bayern de semifinales de la Liga de Campeones.

"La liga este año ha sido un problema, sobre todo en casa. Hoy hicimos cosas buenas y hay que pensar en positivo porque tenemos un final de temporada muy bonito y tenemos que pensar en nuestra semifinal. Llegamos bien físicamente y a nivel de juego, de resultados menos. Mentalmente estamos bien, dos partidos regulares no van a cambiar nuestro positivismo", dijo.

"Ahora tenemos que descansar y tendremos cinco entrenamientos antes del partido del miércoles, pero no vamos a cambiar nada. Nos prepararemos bien y daremos todo. Tenemos una semifinal y vamos a ir a muerte para defender nuestro título, no vamos a inventar nada".

Hablando de nombres propios, Zidane estuvo incómodo cuando fue preguntado por una nueva suplencia de Gareth Bale y la poca aportación de Karim Benzema.

"No hay ningún problema, tengo 25 jugadores y tengo que estar atento con todos. Bale es uno de ellos y es importante aunque no haya jugado de titular. Otros que juegan lo hacen bien. Con Karim no tengo que hablar nada. Lo está intentando y lo va a intentar hasta el final", aseguró.