Zidane evita las acusaciones de Piqué: "No quiero entrar en este debate"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, esquivó las acusaciones sobre arbitrajes a favor del conjunto madridista que lanzó el central del Barcelona Gerard Piqué, y dijo que no quiere "entrar en este debate" tras asegurar que "es muy difícil la labor" de los colegiados.

"No miro ni quiero entrar en este debate, nosotros pensamos en el partido de mañana y ya está. Es siempre lo mismo, no voy a comentar nada de los árbitros, es muy difícil su labor. La única cosa que me preocupa es lo que vamos a hacer nosotros ante el Granada", aseguró en rueda de prensa.

Piqué se quejó de la actuación arbitral que recibió el Barcelona en San Mamés en Copa del Rey. "Sabemos cómo va esto, ya vimos el Madrid-Sevilla", dijo señalando a errores arbitrales del colegiado Mateu Lahoz en favor del equipo de Zidane. El técnico madridista no alimentó el debate con ninguna palabra en las tres ocasiones en las que fue preguntado en su comparecencia.

"Cada vez que hay un tema así no voy a entrar, lo único que pienso es intentar hacer lo máximo mañana y no penar en lo de ayer que puede pasar y pasará. Es complicado. Destaco la labor difícil de los árbitros", sentenció.