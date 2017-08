Zidane: "Puedes cambiar jugadores, pero los que entran lo hacen perfecto"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se ha mostrado satisfecho este domingo con el rendimiento de sus futbolistas ante el RC Deportivo en el estadio de Riazor (0-3) y ha asegurado que a pesar de los cambios "los que entran lo hacen perfecto".

"Tú puedes cambiar de jugadores, de dibujo, pero los que entran lo hacen perfecto", indicó el técnico, que hizo cuatro cambios respecto al partido de vuelta de la Supercopa de España, entre ellos, el de Nacho, que suplió a Varane.

"Estoy contento por Nacho, me alegro porque siempre es uno que cumple, que está muy concentrado, también cuando no juega, porque él piensa que puede estar, que puede jugar. En los tres primeros partidos oficiales no jugó mucho y de repente juega y lo hace muy bien, me alegro porque no cambia", declaró Zidane.

El técnico también elogió a Casemiro, que marcó en Riazor: "Él tiene estas cosas, puede llegar, cuando estamos en campo contrario, a balón parado o en jugadas donde hay centro. Me alegro por su gol pero no es su principal trabajo y lo sabemos".

Otro nombre propio fue el de Sergio Ramos, expulsado en los últimos minutos del partido por doble amarilla.

"Es el fútbol. Estamos contentos por el partido que hemos hecho y no contento con lo que pasó con Sergio, pero en ese sentido es como siempre, no me gusta ver salir a un jugador y ya está, pero esto no lo podemos cambiar y hay que pensar en el siguiente partido y en cómo vamos a jugarlo", sostuvo.

Zidane dejó claro que el del Deportivo "no es un campo fácil" porque el equipo local "te puede meter en dificultades y tuvo sus ocasiones para hacer goles en los primeros minutos".

Por último, se mostró dispuesto a cerrar el mercado con la plantilla con la que cuenta actualmente.

"Quiero esta plantilla como está, la quiero así y ojalá que no haya ningún cambio. Pero tú sabes que hasta el 31 puede pasar de todo", matizó.