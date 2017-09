Zidane: "Aceptamos las críticas, el listón lo hemos puesto muy alto"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que aceptan de buen grado "las críticas" tras dos empates consecutivos ligueros en el Santiago Bernabéu, y dijo que llegan porque pusieron "muy alto" el listón con la conquista de las dos Supercopas en los primeros partidos de la temporada.

"Aceptamos las críticas, el listón está muy alto, lo hemos puesto ante el Manchester United y Barcelona. Sabemos donde estamos, el partido de mañana es muy importante para demostrar que estamos bien, en buena forma y queremos hacer un buen partido", señaló.

Zidane lamentó la cantidad de bajas que tiene para Anoeta, en un partido en el que se ve obligado a reaccionar sin jugadores como Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Marcelo o Karim Benzema.

"Es un partido importante tras dos empates en casa y perder cuatro puntos. Jugamos en casa del colider, sabemos la importancia del partido, pero no vamos a cambiar nada de lo que queremos hacer. Como siempre vamos a intentar ganar y no va a cambiar nada los dos resultados negativos en casa", afirmó.

Deseoso de que finalice la sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo, Zidane destacó su importancia aunque mostró confianza en los que juegan cuando se ausenta el portugués para que no se hable de 'cristianodependencia'.

"Hay que pensar que es el último partido de Cristiano fuera. Nosotros lo necesitamos y punto. Es un jugador importante por lo que ha hecho y lo que es. Cuando no está tenemos una plantilla para hacerlo bien también. Es importante saber que tenemos otros jugadores que lo pueden hacer bien. Mañana no podemos contar con muchos jugadores que juegan normalmente pero confío en los que van a salir", manifestó.

"Cuando Cristiano está, todo perfecto y estamos contentos, cuando no está tenemos que lidiar con ello. Confío en todos los que están. No lo hemos hecho tan mal hasta ahora, tengo que decirlo porque da la impresión de que a veces hacemos las cosas mal. Es verdad que podemos jugar 90 minutos a alto nivel y los dos últimos partidos de liga no lo hicimos todo el partido, pero en general lo hacemos bastante bien", opinó.

La ausencia de Cristiano en todo el inicio del campeonato deja una lectura positiva para su entrenador, que desde ahora espera poder contar siempre con un futbolista que llega en gran momento físico.

"Hay que pensar que hay algo de positivo para Cristiano, que le va a permitir estar bien físicamente. Ha jugado dos partidos con su selección, el Trofeo Bernabéu desde la sanción y se ha visto que ha estado mejor físicamente. En la Champions se vio su potencia. Hay que mantener este nivel toda la temporada", deseó.

Los problemas del alemán Toni Kroos y la lesión de seis semanas de Mateo Kovacic abren una opción de titularidad para Dani Ceballos. Zidane sigue pidiendo tiempo para él. "Todos los jugadores tienen que tener paciencia".

"Cada uno va a tener oportunidad de jugar seguro. Hasta ahora no lo hicimos tan mal. Dani seguro que está listo para jugar pero las cosas llevan su tiempo. Está entrenando bien y cuando tenga oportunidad de ser titular seguro que lo va a hacer bien", dijo.

No desveló lo que ha decidido para cubrir las bajas ofensivas y quién será el elegido para jugar de nueve tras la mala experiencia con Gareth Bale ante el Levante tras la lesión de Karim Benzema. Todo apunta a Marco Asensio y falso nueve, pero Zidane no lo desveló.

"Tengo claro quien va a jugar de nueve pero no lo voy a compartir. Se como vamos a jugar. Al final las lesiones son cosas que pasan, son inevitables. Ahora las tenemos y hay que tener paciencia. Mañana vamos a salir con un equipo muy bueno y también en el banquillo, es lo que me interesa tener a un grupo listo para jugar", señaló.

Por último, habló sobre la figura de Asier Illarramendi que brilla en su tierra en la Real Sociedad pero no demostró su potencial en el Real Madrid.

"Aquí hay mucha presión pero creo que Illarra lo hizo bien en el Real Madrid. Se esperaba más de él pero donde está ahora es un sitio en el que está a gusto y se ve en el campo. Cuando hay un cambio como de la Real Sociedad al Real Madrid es diferente y cada uno lo soporta de una forma. No lo ha hecho mal, pudo ser mejor. Ahora lo hace fenomenal. Es un gran jugador de la Real", sentenció.