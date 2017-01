Voro: "A perro flaco todo son pulgas"

El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', indicó tras la derrota ante el Celta por 1-4 en Mestalla, en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, que sufrieron al inicio del partido una serie de adversidades que penalizaron de forma muy grave a su equipo.

"Es un resultado muy duro, evidentemente el equipo en la situación en la que está, con las bajas que teníamos hoy, si recibes un gol al primer minuto, el segundo de un tiro rebotado y en las tres primeras acciones te marcan un gol, es una losa para competir el resto del partido", comentó.

"Nos han penalizado las circunstancias de manera grave y me atrevería a decir que trágica y el equipo ha tenido que competir 70 minutos en una situación muy difícil. A perro flaco todo son pulgas, es una desgracia pero también es una realidad", añadió.

El técnico insistió en que sus jugadores tuvieron que competir en "unas circunstancias adversas brutales" y que jugaron nerviosos ante la crítica por parte de la afición, a la vez que reconoció que la eliminatoria ya está resuelta al afirmar que "esta competición, aunque en el fútbol hay milagros, ya no es para nosotros".

"Lo que está claro es que la situación es difícil, pero los únicos que la podemos sacar son los jugadores y el cuerpo técnico. Tengo las espaldas muy anchas, conozco el club, los jugadores, la situación y la afronto", indicó respecto a la crítica situación que atraviesa el equipo también en la Liga.

"Sé que es difícil pedir a los aficionados que nos animen y que entiendan que los jugadores se han esforzado, que han competido, porque al final es un 1-4 y quizás mis palabras tienen poca defensa, pero lo veo así. Los jugadores están abatidos por la situación pero mañana hay que levantarse otra vez para trabajar. No podemos aplazar los partidos, hay que competirlos. La situación no nos da plazos", recalcó.

Sobre su futuro y si su situación al frente del equipo será hasta final de temporada o de manera eventual como las anteriores, Voro indicó que "estoy a disposición del club y me ha transmitido total confianza. Lo que tenga que venir vendrá, ahora me preocupa el club, y revertir la situación. Todo lo que tenga que hablarse se hablara pero me siento capacitado para poder ayudar junto a los futbolistas para sacar esto adelante".

"No tengo dudas pese a esta dura derrota. El descenso está cerca pero soy optimista. Estos futbolistas van a rendir y sacar a este equipo de la peligrosidad del descenso. Nuestra situación es muy complicada pero nos queda mucho para revertir la situación. No vendo humo lo digo de verdad porque nuestra plantilla puede dar más rendimiento. Los jugadores no son los únicos culpables", concluyó.