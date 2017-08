Vietto: "Este gol me da confianza"

El argentino Luciano Vietto, delantero del Atlético de Madrid y autor del gol de la victoria frente al Nápoles en la primera semifinal de la Copa Audi en Múnich (2-1), explicó este martes que ese tanto le da "confianza" para "seguir trabajando" y manifestó que se encuentra "muy bien".

"En lo personal, este gol me da confianza para seguir trabajando y entrenando día a día y para el equipo para ganar el partido", dijo el futbolista, que ha vuelto este verano de una cesión al Sevilla, al término del encuentro en la zona mixta del Allianz Arena, según recoge la página web oficial del Atlético de Madrid.

"Tanto el resultado como el juego creo que es importante, al igual que hacer lo que nos pide el entrenador. Yo me encuentro muy bien, entreno día a día como el resto de mis compañeros y a seguir creciendo", añadió el atacante, que expuso que da igual el rival, ya que "lo importante es plasmar" lo que les pide el entrenador, el argentino Diego Simeone, "sobre el campo".

"Necesitábamos defender el resultado para poder jugar la final mañana y hubo intensidad en los últimos minutos", apuntó.

Su compañero Jan Oblak, portero rojiblanco, fue nombrado mejor jugador del encuentro. "Hemos jugado un buen partido y tenemos que seguir trabajando duro. Hemos ganado y estoy contento por ello. Es verdad que he encajado un gol y eso me hace estar un poco menos contento, pero no hay problema. Lo mejor es que ha ganado el equipo y estoy muy contento por nuestra actuación", dijo el guardameta.

Por su parte, Juanfran Torres repasó que "ha habido fases del partido en las que se ha visto" que el Nápoles tenía "más minutos" de pretemporada "en las piernas", pero remarcó la reacción de su equipo: "Ante esas dificultades, nosotros siempre nos rebelamos. El equipo ha dado la cara en todo momento y hemos remontado un partido muy igualado. Se ha visto, una vez más, la fuerza del grupo cuando las cosas no estaban saliendo del todo bien en el partido".

"Queremos ganar siempre y dar lo mejor sea cual sea el partido. La afición del Atleti está orgullosa de nosotros porque ve que lo damos todo en cada partido. Estamos muy contentos de estar en la final, que era el objetivo hoy", añadió Juanfran, que reconoció que se encuentra "bien, cada vez mejor", después de un final de la pasada campaña "muy duro" para él por "la lesión, forzar y recaer".