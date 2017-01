Vero Boquete protagoniza el último vídeo de Igor Paskual, guitarrista de Loquillo

La gallega Vero Boquete, capitana y gran estrella de la selección española de fútbol, protagoniza el último vídeo del músico vasco Igor Paskual -asimismo guitarrista en la banda de Loquillo-, "Pasos de baile", que se presentará en Madrid el próximo sábado.

Paskual, nacido hace 42 años en San Sebastián y afincado en Gijón, es, además de músico y escritor, gran aficionado al fútbol (compartiendo pasión entre la Real Sociedad y el Real Sporting), motivo por el cuál se fijó en la jugadora del Paris Saint-Germain.

"Me gusta la vida en la frontera, el lugar donde se unen cosas, estilos o personas que, a priori, no tienen nada que ver. Así que necesitaba una colaboración de alguien a quien admirase mucho, pero que no fuese estrictamente musical. Y pensé en Vero Boquete, capitana de la selección española de fútbol", explicó a Efe Paskual.

"Parece raro tratándose de una canción que emplea como metáfora principal el mundo del ballet. Pero, a veces, hay más danza en el fútbol que en los escenarios y no es menos cierto que, para que una banda de rock suene bien, tiene que ordenarse como un buen equipo".

"Una vez que Vero Boquete aceptó salir en el videoclip, el reto era no caer en los tópicos del clip futbolero y evitar el 'modo hincha'. Se trataba de que el hecho de hacer 'jueguitos' con un balón fuese rodado como un acto íntimo, casi privado y que tuviese la misma importancia estética que tocar un instrumento", indicó a Efe Paskual, que detesta a tramposos y a los que fingen, así como la "testosterona mal entendida" del fútbol masculino actual.

"El fútbol femenino se ha convertido en el último reducto del arte con la pelota y en una ética. Una forma de estar en el mundo", explicó a Efe el guitarrista de Loquillo -que en solitario publicó "Equilibrio inestable" y "Tierra firme"- acerca del vídeo, dirigido por el gijonés Mario Viñuela.

Vero Boquete, por su parte, explicó desde París a Efe que disfrutó "mucho" de una experiencia novedosa para ella.

"Ni se me había pasado por la cabeza y, de hecho, cuando Igor me planteó la posibilidad de participar en el videoclip creía que era una broma", reconoció la talentosa jugadora del Paris Saint-Germain. "Pero la verdad es que me encontré muy cómoda durante el rodaje, sobre todo, porque no me hicieron cantar", bromeó la santiaguesa, satisfecha y sorprendida por la calidad final del clip.

"Lo grabamos en un bajo, sin grandes decoraciones ni espacios, pero el resultado es fantástico", remarcó.

La capitana de la selección española considera igualmente que su aparición en el videoclip es "positiva para el fomento y la promoción del fútbol femenino, ya que le da visibilidad".