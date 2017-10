Venus Williams se venga de Garbiñe Muguruza y acompañará a Pliskova en semis

La estadounidense Venus Williams apartó a la española Garbiñe Muguruza de las semifinales del torneo de tenis de Singapur, en el que la WTA celebra sus Finales, con una victoria (7-5 y 6-4) que le concede la revancha por el título de Wimbledon perdido el pasado verano.

Ambas jugadoras se disputaban en esta ocasión la segunda posición del Grupo Blanco y el consiguiente pase a las semifinales del certamen, toda vez que la checa Karolina Pliskova tenía asegurado el liderato. Esa plaza fue para la estadounidense tras un ejercicio de confianza y perseverancia ante una oponente disminuida por la acumulación de errores no forzados.

Hasta 32 contabilizó Garbiñe Muguruza en su sexto envite ante la mayor de las hermanas Williams, triunfadora de cuatro de ellos.

Ambas se jugaban su permanencia en el torneo y la estadounidense, de 37 años, impuso su veteranía y acierto en los momentos decisivos.

Venus brilló al resto. Quebró el servicio de su rival seis veces, perdiéndolo solo cuatro, y reparó así parte del daño que le produjo su anterior derrota ante Garbiñe, en la final del major londinense.

Esta vez fue ella la que abandonó la pista como vencedora tras un esfuerzo de una hora y 41 minutos.

"Por suerte he podido recuperar todas las roturas que he tenido", celebró a pie de pista. "Creo que he hecho lo que tenía que hacer para derrotar a una jugadora increíble", abundó.

Campeona del torneo en 2008, Venus Williams persigue su primera final desde 2009, cuando su hermana Serena le negó una nueva proclamación como 'maestra'.

Por ese distintivo seguirá compitiendo igualmente la checa Karolina Pliskova, tercera cabeza de serie.

Pese a la derrota (6-3 y 6-1) encajada ante la letona Jelena Ostapenko en el tercer y último compromiso de la fase de grupos, pisará las semifinales como líder del Grupo Blanco gracias a sus anteriores exhibiciones ante Venus Williams y Garbiñe Muguruza.

Este jueves, en cambio, se mostró vulnerable.

Si la checa solventó con dos cómodos 6-2 y 6-2 sus anteriores envites, hoy ofreció una versión disminuida.

No necesitaba, en cualquier caso, un resultado favorable y asumió su revés ante la vigente campeona de Roland Garros.

La fase de grupos concluirá mañana, con la disputa de los dos últimos partidos del Grupo Rojo.

La danesa Caroline Wozniacki, primera con pleno de triunfos, se medirá con la francesa Caroline Garcia mientras que la rumana Simona Halep, número uno del mundo, retará a la ucraniana Elina Svitolina.