Velasco: "Estamos a un paso, pero es el más difícil"

Jesús Velasco, entrenador del Movistar Inter, afirmó este sábado en rueda de prensa que su equipo se encuentra a un paso, "el más difícil", de conseguir su tercera Copa de España consecutiva.

Después de ganar 1-4 al Palma Futsal, el técnico del conjunto madrileño habló sobre las opciones de su equipo de ganar de nuevo el torneo. Se enfrentará este domingo al ganador del Jaén Paraíso Interior-Zaragoza Ríos Renovables y reconoció que no será fácil ganar el título.

"Ahora sí que estamos a un paso, pero es el más difícil. Hemos ido de menos a más. En el primer partido estuvimos discretos, muy de oficio y veteranía en este tipo de partidos. Hoy hemos hecho un gran segundo tiempo, el primero fue como el del encuentro inaugural", explicó.

"Si jugamos al ritmo del segundo tiempo, tendremos muchas opciones, respetando al rival, por supuesto. Ya estamos en la final, si ganamos, pues muy bien, pero la semana siguiente jugamos contra ElPozo. No tenemos tiempo de pensar en esas cosas", agregó.

Velasco analizó el encuentro ante el Palma Futsal y alabó a su rival, del que dijo que es un equipo con mucha "calidad" y "llegada" y que además tiene jugadores que pueden hacer mucho daño "ofensivamente".

"Han respondido a lo que esperábamos. Son muy disciplinados atrás y tienen un buen portero. Es un equipo difícil, peligroso a balón parado y un equipo muy completo que puede hacer muchas cosas", añadió.

Además, reconoció que el Palma Futsal fue mejor en la primera parte y no pudo explicar las razones por las que eso ocurrió: "No sabría decir, muchas veces lo haces muy bien porque el otro lo hace muy mal y al revés. Creo que nosotros no hemos estado al ritmo que teníamos que estar y Palma sí. En cuanto hemos cambiado de marcha, el juego nos ha hecho ser superiores al rival", manifestó.

Finalmente, informó sobre el estado de dos de sus jugadores, Francisco Javier Solano, que acabó tocado el choque, y Rafael, que no jugó.

"A ver como responden, lo de Rafael no es un tema de dolor. Si se rompe, le perdemos para un mes. No sé si va responder para jugar o no, pero vamos a esperar hasta mañana. Solano, me ha dicho que si se sentía para jugar. Vamos a dejar que repose", concluyó.