Valverde: "Los dibujos tácticos son para las tertulias"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, defendió, tras la victoria ante el Betis (2-0), que "el estilo es el mismo" independientemente de "cómo juegues", y precisó que los "dibujos tácticos son para las tertulias".

En un debut liguero en el que el preparador extremeño apostó por jugar con Leo Messi de 'falso nueve' y Sergi Roberto de enganche, defendió que "del 4-3-3 al 4-2-3-1 no hay demasiadas diferencias".

"No suelo cambiar demasiado el dibujo. Del 4-3-3 al 4-2-3-1 no hay demasiadas diferencias y es algo más para las tertulias postpartido que para el juego. No nos varia demasiado la idea", analizó Valverde, quien subrayó que "una de las claves es no estar con el equipo demasiado partido".

Ante las bajas en ataque, Valverde apostó por Gerard Deulofeu y Paco Alcácer de extremos, dos jugadores que, según dijo, estiraron el campo después de que su equipo haya "perdido profundidad" tras el adiós de Neymar da Silva.

"Al final, independientemente de cómo juegues, el estilo sigue siendo el mismo. Necesitamos tener jugadores por dentro que nos ayuden a dominar el juego y necesitamos tener profundidad", precisó.

Sobre el encuentro, el entrenador azulgrana destacó la actuación de sus jugadores: "Hemos dominado el juego, nos ha costado generar más ocasiones desde el inicio y en el segundo tiempo el ritmo ha bajado un poco como producto del resultado".

La falta de gol fue una de las pocas cuestiones para mejorar según Valverde, quien admitió que "al no tener determinados jugadores" hay que "ser más solidarios y buscar otras cosas que nos permiten ganar los partidos".

Por último, el preparador extremeño recordó a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, a los que los aficionados y los jugadores de ambos equipos homenajearon en los prolegómenos del encuentro.

"Hoy era un día especial, empezábamos la Liga y sabemos la transcendencia de lo sucedido en Barcelona y en Cambrils. Nuestra idea es continuar adelante y queríamos hacer un homenaje a nuestro modo a todas las víctimas", recordó.