Valverde: "Sabíamos que no iba a ser fácil"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, señaló hoy que eran conscientes de que el partido en casa del Sporting de Portugal no iba a ser fácil y que tendrían que sufrir para conseguir los tres puntos.

"Sabíamos que no iba a ser fácil, pero al final hemos conseguido la victoria que es lo que queríamos", dijo en la rueda de prensa posterior al partido, en el que el Barça se impuso por 0 a 1 con un autogol del uruguayo Coates.

Valverde destacó que el Barcelona dominó el primer tiempo e incluso el inicio del segundo, aunque reconoció que después el Sporting "fue creciendo".

"Ellos han dado un paso adelante y nos ha faltado un poco de profundidad, nos han robado el balón y se han ido creciendo. Hemos tenido que defender", explicó el técnico, que destacó el complicado "factor ambiental" del encuentro.

Valverde aseguró que "no se aburre" con su equipo pese a la victoria por la mínima y recordó que "a veces se gana de una manera más brillante y otras veces se sufre para ganar".

El entrenador sacó el once de gala pero dejó a Delofeu en la grada y apostó por Sergi Roberto, una jugada con la que buscaban que "ayudara desde el punto de vista ofensivo y defensivo".

"Estamos contentos con cómo le ha ido", aseguró.

Cuestionado sobre si está preocupado por la falta de gol del atacante uruguayo Luis Suárez, recordó que el jugador marcó en la última jornada de Liga y pidió "un poco de tregua".

"Vamos a dar un poco de tregua a que no haya marcado hoy. Me preocuparía si no rondara el gol, pero es un jugador que siempre está cerca del gol", defendió.

Con la victoria, el Barcelona lidera el grupo D con 6 puntos y suma una ventaja de 3 puntos sobre el Sporting y la Juventus, mientras que el Olympiacos cierra el grupo en blanco.