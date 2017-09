Valverde: "Queremos cerrar la primera etapa con grandes resultados"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha mostrado su deseo de que su equipo cierre con una victoria ante Las Palmas, este domingo en el Camp Nou (16:15h), lo que considera la primera etapa de la liga, hasta el segundo parón por los compromisos de las selecciones.

"Nos queremos ir con una buena sensación al parón. Hacer un pleno de victorias y, de cara a ese punto de tranquilidad, le damos mucha importancia. Queremos cerrar la primera etapa con grandes resultados", ha señalado.

Sobre la racha ganadora de su equipo, ha recordado una conversación que tuvo con el extécnico azulgrana de la sección de balonmano Valero Rivera, quien le reconoció que a pesar de tener un equipo casi imbatible, lo que le resultaba complicado era "no solo volver a ganar, sino estar siempre en guardia y no perder ese punto de tensión".

"Al final, puedes contar una película muy buena, pero si no ganas, no convences a nadie", ha subrayado el preparador del FC Barcelona.

El Barça tiene mañana un nuevo desafío liguero contra Las Palmas, que llegará con un nuevo técnico tras la dimisión de Manolo Márquez y la entrada de Pako Ayestarán.

Valverde considera que el cambio de entrenador, en cierta forma, le trastoca la preparación, aunque cree que por el poco tiempo que ha tenido el nuevo técnico "no van a cambiar mucho las cosas".

Ha recordado que tienen la referencia de cómo juegan al fútbol los equipos de Ayestarán, al recordar que en su última visita al Camp Nou ganó con el Valencia (1-2), pero en líneas generales Valverde está convencido de que Las Palmas no variará mucho el fútbol que ha ido exhibiendo, con la idea de jugar el balón y de discutírselo al Barça, "tapando líneas de pase y jugando con las líneas juntas".

Se le ha preguntado en numerosas ocasiones sobre la atmósfera que pueda vivir mañana el Camp Nou con el referéndum de independencia programado por el Parlamento catalán, a lo que el entrenador se ha remitido al comunicado del club de hace unos días. "Al que todos nos suscribimos", ha destacado, y ha emplazado a todos a que haya "calma".

"A pesar que desde fuera se pueda ver que hay mucho ruido, yo lo que percibo es calma. Los que estaremos mañana, lo que queremos es ganar el partido y que haya respeto", ha señalado el entrenador.

"La gente vendrá a disfrutar con su equipo y a verle ganar. No espero algo diferente de lo que hayamos visto en anteriores ocasiones. Nosotros trataremos de centrarnos en nuestro trabajo y vivimos todo con absoluta tranquilidad", ha añadido.

Acerca de las posiciones de algunos deportistas, como la de Gerard Piqué, que se posicionó claramente y dijo que quiere votar en el referéndum, a pesar de estar ilegalizado por el Gobierno español y la instancia judicial, Valverde ha recordado que su jugador no ha sido ni el primero ni el último que ha tomado partido en este asunto.

Ha solicitado "respeto" para todas las posiciones y sobre lo caldeadas que han estado las redes sociales estos días, se ha limitado a apuntar: "Alí hay barra libre. Es una cuestión de educación".

También ha dicho que tiene una plantilla amplia con 24 jugadores y que a él le gustan más cortas. No se ha quejado, pero ha dejado entrever que en el mercado de invierno podría haber bajas. "No me gustan las plantillas largas. Seguro", ha subrayado.