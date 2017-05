Urrutia aparca para más adelante la decisión sobre la continuidad de Valverde

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, ha aparcado para más adelante la decisión sobre la continuidad o no de Ernesto Valverde en el banquillo del primer equipo bilbaíno, un asunto recurrente en las últimas comparecencias tanto del presidente como del técnico.

Urrutia ha recordado que tanto con Marcelo Bielsa tras su primera temporada como con Valverde en su primera renovación, hace dos cursos, la decisión se tomó con la campaña terminada o a punto de finalizar. Y que la única que vez que renovó a un técnico antes de estas fechas fue Valverde el año pasado.

"Tenemos experiencia en ello, el primer año con Marcelo en las fechas en las que estábamos y no manejamos un Plan B. Cada vez es más normal en el fútbol que se den este tipo de situaciones", dijo un Urrutia que pidió al entorno del club vasco pidió tranquilidad y confianza en las decisiones que vaya a tomar una Junta Directiva que puede "transmitir que el club tiene fuerza y salud".

"Mostramos en las decisiones cual es la forma de ver de esta Junta y en el ámbito deportivo mostramos coherencia. Si repasamos lo ocurrido estos años, nos han ido las cosas muy bien. Hemos demostrado coherencia y la seguiremos demostrando. Lo que tiene que tranquilizar a los socios es que las cosas se hacen con criterio", reflexionó al respecto el excapitán del equipo bilbaíno.

En ese sentido, cree que "lo que nos debe de preocupar es a ver si damos la puntilla y entramos en Europa".

Urrutia sigue considerando como "el mejor entrenador para el Athletic a un Valverde del que destaca que "no tiene es exigencias". hacia el club porque lo conoce. "Si, ahora mismo sí", respondió cuando le preguntaron al respecto y asegurando también que no ha recibido ninguna llamada del FC Barcelona interesándose por su técnico: "a mi nadie me ha llamado ni creo que me tenga que llamar".

Lo que tiene claro Urrutia, al respecto del técnico, es que "no" ve terminado el ciclo del técnico de Viandar de la Vera en el Athletic. "Como voy a pensar eso", apuntó, recordando la espléndida racha que lleva el equipo rojiblanco, que ha ganado los cuatro últimos partidos, seis de siete y ocho de los últimos diez.

Ese buen momento que vive le permite al Athletic estar en posiciones europeas, sexto, a falta de solo tres jornadas para el final del campeonato liguero.

Aunque también asume Urrutia que "nadie es imprescindible" y que "las responsabilidades no son eternas".

El dirigente bilbaíno, por otro lado, también destacó la confianza que tiene en el entrenador del Bilbao Athletic, José Ángel 'Cuco' Ziganda, uno de los candidatos a sustituir a Valverde, a quien ve con un estilo "definido" y "parecido" al del los últimos años en el Athletic. "Está haciendo una gran labor y para nosotros es un pilar importante", resumió su opinión sobre Ziganda.

En ha habitual comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio de Ibaigane que convoca cada cierto tiempo a lo largo de la temporada, Urrutia ha repasado otros asuntos de actualidad y ha confirmado que Gorka Iraizoz no seguirá la próxima temporada.

También se ha mostrado está tranquilo y confiado en la continuidad de los jóvenes Kepa Arrizabalaga y Yeray Álvarez, ambos las dos grandes confirmaciones de la temporada en el equipo titular de Valverde, y avanzó que a Mikel Rico, que acaba contrato la próxima temporada, no se le ha ofrecido la renovación.

"Hace dos meses le dije -a Iraizoz, que con 36 años termina contrato- que no iba a estar con nosotros y le agradecí el comportamiento tanto en el campo como fuera de él, sobre todo en estos años que ha estado de capitán", desveló anunciando un rueda de prensa de despedida para un portero con rendimiento "satisfactorio" durante la década que ha estado de titular.

"Nos preocupamos en que Yeray (22 años, contrato hasta 2022 con una cláusula de rescisión 30 millones de euros) esté a gusto aquí y en que progrese. Me ha dicho que está encantando aquí y eso es lo importante", dijo sobre el central baracaldés, internacional sub-21.

También es internacional sub-21, y hasta ha sido llamado a la absoluta por una lesión de Pepe Reina, Kepa (22 años, contrato hasta 2018), con el que también es "optimista" respecto a su renovación. "Quiere estar aquí y lo ha dicho públicamente. No veo esa situación diferente al resto" de jugadores que negocian ampliar el contrato.

"Rico tiene un año más y no tiene una propuesta más allá del año que viene", apuntó sobre Rico y explicando que aún no está decidido el futuro de dos jugadores que terminan contrato y no han contado demasiado para Valverde, Enric Saborit y Gorka Elustondo.