Unzué: "La gran eficacia del Atlético decidió el partido"

Juan Carlos Unzué, entrenador del Celta de Vigo, consideró "injusta" la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid, en un partido que se decidió por la "gran eficacia" de los rojiblancos, que se llevaron los tres puntos de Balaídos gracias a un solitario tanto del francés Kevin Gameiro.

"El partido lo ha desnivelado la gran eficacia de nuestro rival, que en dos situaciones de chut a portería ha metido una,y la no tan buena efectividad nuestra porque a un equipo tan fuerte en defensa como el Atlético le hemos creado ocasiones como para remontarle el resultado", comentó Unzué en rueda de prensa.

Al técnico celeste no le sorprendió el planteamiento rojiblanco: "Se encontraron con un partido que saben manejar muy bien. El 0-1 llegó en una jugada aislada y a partir de ese resultado juegan de una manera específica y lo hacen muy bien. Creo que gozamos de ocasiones como mínimo para empatar el partido pero esto va de efectividad".

"Las estadísticas no me gustan demasiado pero a veces te reafirman en lo que estás haciendo y otras te pueden hacer cambiar. Si tuviera que volver a plantear el partido haría lo mismo. No ha sido ninguna sorpresa lo que ha hecho el Atlético porque es lo que hace habitualmente, no hemos descubierto nada diferente".

Recordó que el equipo madrileño llegaba a Balaídos "en una situación difícil" y eso pudo animar aún más al Atlético a meterse atrás: "Conozco bien al Cholo y a su equipo y en estas situaciones va a asegurar más, a esperar nuestro error para intentar hacer su gol. Y así ha sido".