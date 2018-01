Tito confirma el interés por Guidetti y Roncaglia "si están en el mercado"

El director deportivo del Levante, Vicente Blanco 'Tito', aseguró este martes que estaría interesado en la contratación de los jugadores del Celta John Guidetti y Facundo Roncaglia si ambos estuvieran en el mercado porque "mejorarían la plantilla", pero recordó que ambos tienen contrato en vigor.

"Si estuvieran en el mercado serían dos jugadores que quisiéramos porque mejorarían el nivel, pero los dos tienen contrato en vigor con el mismo club y no pensamos que sea fácil, pero es cierto que son dos jugadores que podrían mejorar la plantilla", indicó Tito en el acto de presentación del defensa Coke Andújar.

El director deportivo del Levante confesó que la contratación de un delantero centro es una prioridad "por necesidad" al disponer sólo de dos atacantes, aunque confesó que la velocidad en la contratación del delantero no depende únicamente del Levante.

"Es algo que está en la dirección deportiva como una de las tareas que nos toca desempeñar pero no es exclusivo del Levante. Muchos de los equipos que menos goles marcan buscan delantero. Es un objetivo prioritario, llevamos tiempo trabajando y creo que seremos capaces de firmar al menos un jugador que mejore esa demarcación", indicó.

"No utilizaría la palabra prisa. Me gustaría tenerlo lo antes posible porque cuanto antes esté, antes estará disponible para el entrenador. La idea es hacerlo lo antes posible, pero los tiempos no los marca sólo el Levante", precisó.

El máximo responsable en la parcela deportiva del Levante aseguró que no ha recibido ninguna oferta formal por el portero australiano Mitch Langerak y añadió que no tienen la intención de buscar salida a ningún miembro de la plantilla si no es el propio jugador quien lo pide.

"No tenemos intención de que salga ningún jugador pero el fútbol es cambiante. El Levante no va a empujar a ningún jugador a que tome la decisión de salir. Si es de la otra forma lo vamos a valorar, pero nunca nos vamos a debilitar", concluyó.