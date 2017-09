Tebas: "No vamos a cambiar el Barcelona-Las Palmas por un tema de ilegalidad"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que no se va a modificar el horario del Barcelona-UD Las Palmas, que se disputará el 1 de octubre a las 16.15 horas, "por un tema de ilegalidad", en referencia al referéndum convocado para ese día por el Gobierno de la Generalitat.

"No vamos a cambiar el horario por un tema de ilegalidad. El Tribunal Constitucional ha publicado en el BOE que el referéndum es ilegal. Es una jornada de un día normal. Si es por seguridad habrá que oír a otras Fuerzas y Cuerpos del Estado, pero salve que lo plantee el Gobierno de España no se cambia nada", confesó Tebas, tras la presentación del informe 'Football Transfer Review' de Primer Time Sport, presentado este viernes en la sede de LaLiga.

Tebas aseguró, asimismo, que si se produce la independencia de Cataluña, sus clubes no podrán seguir formando parte de la competición española.

"Si ese proceso avanza, que esperemos que no, los clubes catalanes no podrían jugar en la Liga. Las independencias unilaterales no son a la carta y no sería fácil llegar a un acuerdo. Si hacen un proceso unilateral, igual que se irían de la Unión Europea, los clubes catalanes no podrían jugar en la Liga", dijo Tebas.

"Espero que la situación se reconduzca porque España es un Estado de Derecho y las ilegalidades no pueden salir adelante", confesó el presidente de LaLiga, que dijo estar "preocupado" por cómo afrontará el Barcelona y el resto de equipos está situación de desconexión si finalmente se produce.

"Creo que la Liga de Cataluña sería un poco como la de Holanda y en derechos de televisión TV3 no le dará lo mismo que ahora recibe. El Barcelona dejará de ser un gran club de Europa", señaló.