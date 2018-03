4-0. El Sporting golea en el nombre de Quini

El Sporting, sin jugar un gran partido, dedicó a Quini su victoria más holgada de la temporada al vencer por 4-0 a una Cultural Leonesa que jugó una buena primera parte pero se vio claramente superada por la mayor velocidad y pegada de los rojiblancos en la segunda.

Como colofón al recuerdo de su mejor goleador, al que homenajeó en los prolegómenos, el equipo de Rubén Baraja logró un amplio marcador que le impulsa al cuarto puesto.

Baraja no se guardó ninguna sorpresa y las ausencias obligadas de Álex Pérez y Álex Bergantiños las suplió por Juan Rodríguez y Hernán Santana mientras que también era lógica la vuelta del máximo goleador del equipo, Michael Santos lo que llevó a Nano Mesa al banquillo.

Los rojiblancos acusaron los cambios y eso permitió a la Cultural dominar el juego desde el inicio en un planteamiento valiente con la defensa muy adelantada y centrocampistas que salían veloces y verticales en cuanto robaban el balón, cosa que pasó bastantes veces.

Por contra, el Sporting perdía el esférico rápido. Así, sin apenas tiempo para asentarse en el terreno de juego, vio cómo Sergio se hizo con el balón en el centro del campo y lo filtró entre los centrales, donde apareció Rodri que encaró a Mariño, pero Calavera reaccionó y llegó para arrebatarle el balón.

La réplica local llegó en una internada por la derecha en la que Carmona envió un balón sobre la internada de Calavera que centró y Palatsi no acertó a despejar, pero su error no lo aprovechó nadie. El meta visitante sí estuvo acertado, no obstante, en un remate de Carmona tras un córner.

Fue un robo del propio Carmona el que propició el primer gol, después de que Jony superase a su par y se plantase ante el portero leonés, al que batió con un disparo cruzado, para dedicar su gol a la memoria de Quini.

Tras el descanso, la Cultural tuvo la posibilidad de igualar en un balón en profundidad sobre Rodri, pero éste condujo demasiado y permitió que llegase Juan Rodríguez.

Fue, sin embargo, el Sporting el que amplió la ventaja tras una internada de Jony a cuyo centro no llegó Rubén García pero sí Carmona para marcar el segundo tanto.

El Sporting dio un paso atrás y la Cultural se fue arriba poniendo a prueba en dos ocasiones a Mariño, la primera de Rodri y la segunda y más meritoria de Buendía, pero fue el conjunto de Baraja en otro contragolpe el que marcó el tercero.

La jugada la protagonizó Carmona que a la carrera centró sobre la llegada de Pablo Pérez que llevaba un minuto en el campo para marcar de cabeza y, apenas dos minutos después, otros dos recién entrados en el terreno de juego, Nacho Méndez y Nano Mesa, combinaron para marcar el cuarto en medio del delirio de la grada.

El Sporting suma su tercera victoria consecutiva, el cuarto partido sin encajar un gol y deja claro a sus rivales que su mala racha de finales del 2017 quedó atrás.

Las excelentes relaciones entre Sporting y Cultural y sus respectivas aficiones quedaron de manifiesto cuando en el último minuto todo El Molinón acabó animando al conjunto leonés.

- Ficha técnica:

4.- Sporting: Mariño, Jordi Calavera, Juan Rodríguez, Barba, Canella, Hernán Santana (Pablo Pérez m, 82), Sergio Álvarez, Carmona, Rubén García (Nacho Méndez m, 77), Jony y Michael Santos (Nano Mesa m, 69).

0.- Cultural Leonesa: Palatsi, Bastos (Iza m, 72), David García, Albizúa (Martínez m, 79), Víctor, Buendía, Sergio, Señé, Guarrotxena (Yeray González m, 61), Salvador y Rodri.

Goles: 1-0, m.37: Jony. 2-0, m.58: Carmona. 3-0., m.84: Pablo Pérez. 4-0, m.86: Nano Mesa.

Árbitro: Sagués Oscoz. Mostró tarjetas amarillas a Sergio Álvarez (m, 14), Hernán Santana (m, 32), Carmona (m, 34), Señé (m, 68), Martínez (m, 83)

Incidencias: En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio en memoria de Enrique Castro Quini y un nieto suyo, Pablo Romero Castro, jugador alevín del club Veriña, realizó un saque de honor. La plantilla lució brazaletes negros por el fallecimiento ayer del que fuera preparador físico y fisioterapeuta José Luis Rubio. Segundo lleno en El Molinón de la temporada.