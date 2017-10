Simeone: "En esta línea de intensidad y agresividad vendrán cosas mejores"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este sábado, tras el 1-1 con el Villarreal, que él mira los aspectos "buenos", apuntó que con esta "intensidad y agresividad vendrán cosas mejores" y valoró que "siguiendo este camino" el equipo está más cerca de encontrarse con lo que quiere.

"Yo siempre miro las cosas buenas y estoy seguro de que el equipo, si sigue en la misma línea de intensidad y agresividad, vendrán cosas mejores", explicó en rueda de prensa tras el partido, del que dijo que ha sido "el mejor" encuentro por "intensidad" y "por rendimiento individual" de los últimos de su conjunto.

"Tuvimos situaciones para poder haber ganado el encuentro. En referencia a los partidos anteriores, cuando nos pusimos en ventaja que habíamos retrocedido bastante, el Villarreal atacó bien, pero nosotros generamos dos situaciones para encaminar el partido", repasó el técnico, preguntado después por la falta de gol.

"A mí me insistieron en la vida que el que se queda pierde. Yo soy de insistir, seguir trabajando, buscar alternativas y creo en los futbolistas que tengo. Tengo futbolistas importantes y un equipo importante. Y no tengo dudas de que si el equipo sigue con la intensidad y la agresividad de hoy las cosas seguramente mejorarán porque está claro que mal no están", continuó el entrenador.

"Me quedo con las cosas positivas. El punto sabe a poco, pero me quedo con la intensidad, la agresividad en la segunda pelota, con el crecimiento futbolístico de Gabi, Saúl, Thomas o Correa, y eso hace que siguiendo este camino estamos más cerca de encontrarnos con lo que queremos", insistió Simeone, que no cree que los empates recibidos en las segundas partes se deban a una cuestión física.

"Absolutamente, no. El partido estaba manejado. Obviamente, el Villarreal es un equipo importante y juega bien. Atacó, intentó generar posibilidades mucho más en base a centros que a juegos interiores y tuvimos la situación sobre todo de Gameiro para poder definir el partido, pero el portero hizo una grandísima parada", dijo el técnico en ese sentido.

También habló individualmente del argentino Ángel Correa: "Con él habíamos hablado bastante. Lo de Thomas hoy fue muy bueno, también con mucha claridad en el juego, pero Ángel metió un golazo. Es un jugador que va creciendo y que ojalá que no se detenga. Es un jugador ofensivo, que tiene uno contra uno, un jugador que va a más y ojalá que lo podamos seguir disfrutando".