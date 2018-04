Simeone, sobre Torres: "No me arrepiento de nada"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró hoy que no se arrepiente "de nada" en lo referido a las decisiones que tomó sobre Fernando Torres, al que dijo admirar y definió como un "icono" del club.

"Tengo admiración por Torres, como la tienen todos los aficionados del Atlético de Madrid", dijo Simeone en Lisboa, en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Europa frente al Sporting.

Preguntado en varias ocasiones por el anuncio del jugador de abandonar Atlético, el "Cholo" aseguró que Torres "ha sido, es y será un icono del Atlético de Madrid, un ídolo absoluto más allá de que gane o un título o no".

"Yo no considero que ganar un título más o menos le va a cambiar su historia con el Atlético de Madrid", apostilló el entrenador, quien recordó que "somos pocos, tenemos algo en común que es ganar y no va a cambiar absolutamente nada".

Asimismo, aseguró que no se arrepiente "de nada" sobre su relación con el jugador, con quien siempre fue, dijo, "claro y contundente".

"No me arrepiento de nada. Me siento muy tranquilo. Mi ilusión siempre fue llevar al Atleti a los mejores lugares del mundo, y sé la responsabilidad que conlleva eso", comentó Simeone, quien se consideró responsable de que Torres volviera.

"Ha vuelto porque yo fui uno de los que más lo ha buscado", subrayó el técnico, quien admitió que las decisiones sobre Torres que tomó han sido difíciles porque "uno valora todo, pero siempre valora lo que cree que necesita el equipo".