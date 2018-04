Simeone: "Pudo haber ganado cualquiera"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras el empate sin goles contra el Betis, que "pudo haber ganado cualquiera", explicó que el no haber sido "concretos", los porteros y el poste llevaron a ambos conjuntos al 0-0 y remarcó que su equipo llega "muy bien" al partido de ida de las semifinales de la Liga Europa frente al Arsenal.

"Para mí, se presionó bien y se intentó recuperar lo más alto posible. Ellos vienen en un momento brillante, seguramente en los últimos años es el mejor momento del Betis como equipo. Tuvimos situaciones, la de Fernando, la de Correa, la de Vitolo, la de Saúl... Ellos también alguna situación de mucho peligro en la cercanía del área y los dos dimos el máximo para poder ganar", dijo.

"Los porteros o el palo hizo que salga 0-0", continuó el técnico, que resumió que ha sido un "partido competido", del que insistió que los dos han tenido "situaciones de gol" y del que apuntó: "Pudo haber ganado cualquiera y seguramente no haber sido concretos nos llevó al 0-0".

Simeone apostó por un sistema 5-4-1 en el partido frente al Betis, con Saúl en la posición de lateral izquierdo. "Siempre primero está el equipo. Siempre buscamos que los otros nueve o diez estén también cómodos. Si hay uno incómodo mejor a que haya cuatro incómodos", expuso el técnico, que apuntó que "por qué no" podría emplear ese mismo esquema en el partido con el Arsenal en Londres.

En su opinión, su equipo llega "muy bien" al choque del próximo jueves. "Hicimos cambios importantes que respondieron. Entendía que más que dar descanso tenía que rotar al equipo para tener gente fresca que pueda competir bien. Para lo que viene yo esperaba tener a todos en competencia como están, porque han competido todos, tanto los que han jugado el jueves y el domingo pasado como hoy".

Simeone consideró "normal" que el equipo pueda sufrir el cansancio con tantos partidos seguidos, "como los trabajadores con sus empleos cuando llegas al mes de junio o julio, que empiezan a estar cansados". "Viene la parte más bonita. Hemos trabajado mucho para llegar a competir lo más alto posible y, más allá de esta realidad, buscaremos dar lo mejor, como siempre", añadió.

También fue preguntado por si la suplencia de Antoine Griezmann y Kevin Gameiro frente al Betis es un indicativo de que van a jugar de inicio el próximo jueves ante el Arsenal. "Conmigo creo que hay pocos indicativos. Hay chicos que se han ganado un lugar por lo que han dado, pero no he repetido muchas veces algún equipo. Indicativo es lo que me pase por la cabeza y el corazón de aquí al miércoles".