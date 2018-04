Simeone: "Ojalá podamos hacer ver a Griezmann que el equipo seguirá creciendo"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó hoy que "ojalá" puedan hacer ver al delantero francés Antoine Griezmann que "este equipo va a seguir creciendo" para que se incline por continuar "mejorando" en el club rojiblanco cuando tome la decisión sobre su futuro.

Después de referirse al "gesto espontáneo del partido y de él" que fue el abrazo del atacante al técnico al marcar el 2-0 a favor del Atlético contra el Levante, el pasado domingo, Simeone remarcó que quiere "lo mejor para Griezmann": "Y ojalá desde el campo y desde lo que tenemos como entrenadores, como compañeros y como equipo le podamos hacer ver que el equipo va a seguir creciendo".

"Creo que lo más grande que puede tener un futbolista es ver que crece en un lugar como lo está haciendo él y que las cosas son reales, que no son sólo palabras. Entonces, si nosotros terminamos la Liga arriba, luchando hasta el final con el Barcelona y tenemos la posibilidad de acercarnos a jugar la final de la Liga Europa, estaríamos hablando que en todos los años han pasado cosas buenas".

"Y eso, en su decisión personal que hará, tendrá una inclinación. Habrá que darle de parte nuestra, de la gente y de nosotros como club todas las herramientas para que cuando tenga que decidir, obviamente se incline por seguir mejorando acá con nosotros", dijo.

Griezmann suma 26 goles en esta temporada, 18 en sus últimos 18 encuentros. "Este año ha sido irregular en la primera etapa, que no ha logrado tener la continuidad que ha encontrado de diciembre para adelante y desde entonces es el futbolista que día a día es mucho mejor", repasó Simeone, que destacó sus registros en esta campaña.

"Los números hablan por sí solos. Los números de Griezmann son tremendos. Y nadie lo ve como un delantero goleador. No tengo ninguna duda de que la llegada de Costa lo liberó para poder moverse mucho mejor y el crecimiento del equipo también. La primera parte del torneo, el equipo no tuvo la misma regularidad del juego, sí de los resultados, pero no desde el juego", abundó el entrenador.

"Y desde diciembre para adelante creo que se ha combinado más el resultado con el juego y el juego con el resultado. Y en eso, evidentemente Griezmann, que es un necesitado de que el equipo tenga más tiempo la pelota, convive mejor con el partido. De eso no hay ninguna duda", insistió Simeone antes del entrenamiento vespertino.

También habló de Víctor Machín, 'Vitolo', que ha enlazado tres encuentros consecutivos como titular, aunque este jueves en Anoeta apunta a la suplencia, según las pruebas del técnico en la sesión de esta tarde, la última antes de desplazarse desde las 19.00 horas rumbo a San Sebastián para el partido contra la Real Sociedad.

"Está creciendo, sobre todo en la parte ofensiva acercándose al futbolista que nosotros necesitamos y que el equipo fue a buscar. Tiene que seguir creciendo en la otra faceta del equipo, porque sí tenemos un trabajo colectivo que posiblemente es mucho más importante que el técnico", valoró.

"En esa faceta está mejorando, está creciendo, le estamos dando tiempo y la velocidad de su llegada, con tantos partidos, no fue el momento que hubiésemos querido para trabajarlo, pero obviamente está asimilando mejor todo lo que nosotros hacemos. Necesitamos que el futbolista llegue a jugar naturalmente, no que esté forzado pensando en lo que tiene que hacer, porque sino pierde lo más importante que tiene, que es jugar. Y, entonces, cuando logre esa faceta será mucho mejor para él, no ya para el equipo o el día a día de nosotros, sino como futbolista va a crecer mucho más aún", declaró.

Simeone deberá recomponer en Anoeta su lateral izquierdo por las bajas de Lucas Hernández y Filipe Luis. Aunque en la rueda de prensa enfocó en las posibilidades para esa demarcación de Saúl Ñíguez, luego sobre el terreno de juego ensayó con Sime Vrsaljko en esa posición, mientras el internacional español jugó como medio centro.

"Será un detalle que me incline por una cosa o por la otra", dijo antes del entrenamiento Simeone, cuyo conjunto tiene por delante seis jornadas de la Liga alejado del liderato. "Nosotros somos un equipo que nos entusiasmamos y nos ilusionamos por jugar con la camiseta del Atlético de Madrid", remarcó en ese sentido.

"Al mismo tiempo, superarnos a nosotros mismos. Ayer, el Barcelona empató. Tenemos posibilidades si ganamos de acercarnos un poco más, aunque la distancia es enorme, pero el fútbol es maravilloso y puede pasar siempre de todo, así que dependerá primero de nosotros ganar el partido y esperar después a ver qué sigue sucediendo en las fechas posteriores", explicó.