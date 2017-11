Shaqiri: "Es el mejor resultado que nos podíamos llevar a Suiza"

Xherdan Shaqiri, uno de los protagonistas del triunfo de este jueves de Suiza sobre Irlanda del Norte en el partido de ida de la repesca para el Mundial de Rusia, manifestó, tras el encuentro, que merecieron ganar y que el 0-1 es "el mejor resultado" que pueden llevarse para la vuelta.

"Creo que merecimos ganar. Controlamos el partido durante los 90 minutos, tuvimos el balón y creamos ocasiones; era cuestión de tiempo que marcáramos. Jugamos mucho mejor que Irlanda del Norte y nos llevamos una victoria merecida", aseguró Shaqiri.

Suiza, undécima en el ránking FIFA, buscará el próximo domingo en el St Jakob Park de Basilea otro resultado positivo que le permita sacarse el billete para su cuarta Copa del Mundo consecutiva.

"Para nosotros, éste es el mejor resultado que podíamos tener. Sabíamos que iba a ser difícil jugar aquí, en este campo y con estos aficionados tan ruidosos apoyándolos. Ahora estamos deseando llegar a Basilea, cerrar la eliminatoria y estar en Rusia", explicó el jugador del Stoke City en la cadena británica Sky Sports.

Un polémico penalti por una mano de Corry Evans que no fue y que pitó el árbitro rumano Ovidiu Hategan lo transformó el 'milanista' Ricardo Rodríguez para darle al combinado helvético el vital triunfo en Belfast y allanar su camino a Rusia 2018.

"No vi la acción del penalti y no sé si era o no. Yo simplemente disparé a puerta y vi que el colegiado había pitado penalti. No sé si el jugador tocó o no el balón con la mano. El fútbol es así", respondió Shaqiri al ser preguntado por la polémica decisión arbitral.