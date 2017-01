Fútbol

Sergio Ramos: Estar en el "Once Ideal" es un orgullo y un premio al trabajo

El jugador del Real Madrid Sergio Ramos dijo hoy que siente orgullo de haber sido elegido como uno de los componentes del "Once Ideal" de la FIFA en la ceremonia "The best" que premia a los mejores futbolistas de 2016.