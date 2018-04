Seedorf: "Hicimos un gran partido, no vamos a tirar la toalla"

El holandés Clarence Seedorf, entrenador del Deportivo de La Coruña, destacó este domingo, tras la derrota contra el Atlético de Madrid (1-0), el "gran partido" de su equipo, remarcó que es "imposible" que su conjunto tire la "toalla" y recalcó que él sigue "creyendo" en que la permanencia es posible.

"Estoy muy orgulloso de cómo jugaron hoy. Han hecho un gran partido contra un gran adversario. Sigue faltando el gol. Al final, hay que hacer goles para ganar", valoró en rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano, donde el técnico insistió en esa idea y expuso que el Deportivo está "mejorando, pero faltan resultados".

"Cuando juegan así hay que reconocer lo que el equipo ha hecho. Tenemos que jugar así hasta el final. Hasta que matemáticamente no haya posibilidad, nosotros no vamos a tirar la toalla, es imposible. Yo sigo creyendo hasta que matemáticamente no se pueda más. El trabajo se está demostrando, pero faltan resultados", añadió.

"Solo la matemática nos haría tirar la toalla", insistió Seedorf, que recordó que el penalti que marcó Kevin Gameiro "ha cambiado el partido definitivamente", aunque apuntó que no lo vio y no puede comentarlo, al tiempo que reiteró el "mérito" de su equipo en el Metropolitano, con "tantas ocasiones" y sin recibir "tanto peligro".

Ya apunta a la próxima jornada frente al Málaga. "La semana que viene en casa, después de la prestación del equipo hoy, si la afición no tiene fe de que podemos ganar la semana que viene... Jugando como jugamos hoy tenemos que tener fe que los tres puntos la semana que viene son más que posibles", explicó.

Seedorf también fue preguntado por si va a continuar en el Deportivo para ese partido, después de no haber ganado ninguno de sus ocho encuentros al frente del equipo. "¿Es una pregunta que me tienes que hacer a mí o a otra persona? No tengo noticias", contestó.