Sarai Bareman: "Con más mujeres en la FIFA quizás no hubiéramos tenido FIFAgate"

La directora de Fútbol Femenino de FIFA, la neozelandesa Sarai Bareman, relató a EFE los avances de las mujeres en el fútbol en lo deportivo y en lo institucional, y reconoció que con más mujeres en órganos de gobierno "quizás" no se habrían dado casos de corrupción como el 'FIFAgate'.

Bareman (Auckland, Nueva Zelanda, 1982) visitó Madrid esta semana para participar en el foro 'Women's Football Summit', en el que se puso sobre la mesa el crecimiento competitivo y económico del fútbol femenino, para el que la máxima responsable de FIFA tiene como objetivo llegar a los 60 millones de jugadoras en todo el mundo en 2026 (el doble del número actual) y mejorar en el Mundial 2019 de Francia los 1,5 millones de espectadores de Canadá 2015.

Hija de un holandés y una samoana, Bareman jugó al fútbol durante dos décadas, formó parte de la selección samoana y trabajó en su federación de fútbol y en la de Oceanía. A partir de los escándalos de corrupción en la FIFA, fue elegida para formar parte del Comité de Reforma creado en 2016, y con la llegada del suizo Gianni Infantino a la cabeza del fútbol mundial, se le encargó dirigir un nuevo departamento para el fútbol femenino.

- Pregunta: Dentro de poco se cumple su primer año al frente de la oficina de fútbol femenino de la FIFA, ¿cuál es su balance?

- Respuesta: En primer lugar ha sido un placer, es un cargo increíble por el impacto que puedo conseguir en mucha gente, de forma global. Es enorme y siento mucha responsabilidad. También es muy exigente, el fútbol femenino afronta muchas áreas, pero lo que he visto específicamente en los últimos seis meses es un cambio real en el entorno del fútbol femenino. Es algo que se siente en el aire.

Creo que una de las cosas más importantes de mi cargo es que tengo apoyo del nivel más alto, el presidente de FIFA apoya mucho el fútbol femenino, él siente que debe ser una de sus principales prioridades en FIFA. La nueva secretaria general es también una mujer, Fatma Samoura, y también me apoya al cien por ciento en mi trabajo. Es exigente, es un reto, y tengo todo el apoyo de la organización.

- P: ¿Cuál es el mayor reto del fútbol femenino?

- R: Si lo miro desde un punto de vista global, que es algo que tengo que hacer, dado que somos el organismo mundial de gobierno del fútbol, tengo que decir que el principal reto son los recursos. Si miras a países en África o en otras regiones en desarrollo, en el Pacífico, hay muchos países que tienen una verdadera falta de recursos.

Hay mujeres que están involucradas, que tienen pasión por el fútbol, que aportan su tiempo y su energía, e incluso sus propios recursos. Pero eso no está siendo correspondido por las entidades de gobierno, los clubes y las asociaciones miembros de FIFA.

Tenemos que dirigirnos a ellas, y lo estamos haciendo a través del programa de FIFA 'Forward' ('Adelante') que es la nueva manera por la que estamos dando financiación a las asociaciones miembro. Ahora, tenemos criterios dentro de la regulación del programa que incluyen el fútbol femenino específicamente. De manera que para obtener dinero para desarrollar el fútbol en tu país hay una serie de criterios que tienes que cumplir relacionados con el fútbol femenino. Esto es un gran paso hacia adelante.

- P: (Gianni) Infantino dijo a su llegada a la presidencia que quería que la FIFA tuviera más voces femeninas, ¿lo está consiguiendo?

- R: Creo que ha convertido sus palabras en hechos. Ha creado la división de fútbol femenino en FIFA, por primera vez, yo como responsable del fútbol femenino me siento en el Consejo de Administración de la FIFA.

En el Consejo soy una de las tres mujeres presentes, junto a la directora de la División de Federaciones Miembro de la FIFA, la inglesa Joyce Cook, que está a cargo del programa de desarrollo de federaciones, una posición muy importante; y la secretaria general Fatma Samoura. En la administración, Infantino lo ha puesto en práctica y en el Consejo de la FIFA hay seis mujeres electas, cuando antes solo había una. Es un gran crecimiento.

Se han dado pasos, pero hay que seguir avanzando. No podemos pensar que esto está bien, creo que hay que mantener la presión y seguir avanzando. Al final será visto como algo normal y no se nos preguntará sobre esto ni tendremos que hablar sobre ello. Se verá como algo normal y no habrá que hablar de este tema.

- P: En una FIFA con más igualdad de género en las instancias de gobierno ¿se hubieran evitado escándalos de corrupción como el 'FIFAgate' (que supuso la inhabilitación del expresidente de FIFA, el suizo Joseph Blatter)?

- R: Creo que ahora tenemos diversidad en las instancias de toma de decisión y de gobierno. Esto elimina muchas posibilidades de que las cosas vayan mal.

Las mujeres traen diversidad, el fútbol ha estado dominado por hombres durante muchos años, y creo que cuando las mujeres forman parte de los ámbitos de decisión lo hacen desde una perspectiva distinta, traen distintos valores. Las mujeres somos naturalmente maternales y nuestro instinto es proteger. Llevamos nuestro punto de vista, que es diferente al del hombre, y creo que eso es importante. Suponemos un reto en estos órganos de decisión.

De manera que me gustaría decir que sí, si hubiéramos tenido más mujeres en los niveles más altos de la FIFA quizás no hubiéramos afrontado los asuntos que tuvimos que afrontar hace unos años. También creo que es importante decir que, después de que ocurrieran esos asuntos, hemos tenido esta oportunidad para reaccionar.

- P: ¿Cuál es, a día de hoy, el mejor y el peor país para las mujeres que quieren jugar al fútbol?

- R: Es una pregunta difícil. No me voy a referir a ninguna de nuestras asociaciones miembro de forma específica, creo que es más importante hablar de los retos. Sabemos que hay algunos países en el mundo donde no se acepta que la mujer haga deporte. Cultural o religiosamente a la mujer no se le permite participar, ni siquiera ir a un estadio a ver un partido. Eso es completamente inaceptable.

Países como estos son nuestro mayor reto, porque creo que aunque haya diferentes culturas o religiones, siempre hay maneras de trabajar en este tipo de entornos y afrontarlos. Esos son los mayores retos: necesitamos cambiar la percepción sobre la mujer en esas naciones, y el fútbol es una gran herramienta para hacer eso.

- P: ¿Qué países lideran la profesionalización del fútbol femenino?

- R: Hemos visto recientemente en Sudamérica nuevas ligas profesionales. México lanzó su nueva liga femenina, Colombia con DiMayor, LaLiga en España está haciendo cosas increíbles, invirtiendo recursos y tiempo, poniendo un gran esfuerzo para desarrollar el fútbol femenino en España. Vemos una tendencia de crecimiento.

Creo que Asia es una región que está fortaleciendo mucho el fútbol femenino, los resultados de los últimos Mundiales sub 17 y sub 20 ambos ganados por equipos asiáticos (Japón y Corea del Norte) lo muestran.

Obviamente, Norteamérica, allí la participación es increíble, muchísimas chicas juegan al fútbol y lo demuestran a escala global con su selección nacional.

Creo que lo importante del fútbol femenino es que el crecimiento está ocurriendo en todas partes. No ocurre solo en una región. Europa como región lideraba esto durante mucho tiempo, y en muchos casos están muy por encima, pero vemos otras regiones y continentes donde el crecimiento también ocurre, y eso es importante.

- P: En España la temporada pasada hubo una polémica sobre supuestas cláusulas antiembarazo en los contratos de jugadoras de fútbol y de otros deportes. ¿Está preocupada la FIFA por esta situación?

- R: Es la primera vez que oigo algo sobre este asunto. Creo que uno de los papeles más importantes que debemos jugar en la FIFA es proteger a las jugadoras. Debemos proteger la integridad del juego, pero sobre todo el bienestar de las jugadoras, porque al final ellas son nuestro principal grupo de interés.

No conozco el caso en particular, pero hay herramientas que tenemos dentro de un gran proyecto en el que estamos trabajando para la profesionalización del fútbol femenino que utilizaremos para dirigirnos a este tipo de casos. Vamos a fijarnos en los contratos de los jugadoras en el entorno profesional, para estar seguros de que no hay discriminación.

Absolutamente nadie en ningún trabajo, sea el fútbol, el mundo comercial o el que sea, puede ser discriminado por quedarse embarazada o ser una mujer o ser de alguna manera concreta. Es algo que no podemos aceptar como sociedad ni como FIFA. Intentaré conocer algo más sobre este asunto y saber los detalles para saber si hay algo que podamos hacer.

