Sampaoli: "El resultado no refleja lo que pasó en el campo"

Jorge Sampaoli, entrenador argentino del Sevilla, lamentó la derrota (4-1) sufrida frente al Real Madrid, al que calificó como "el mejor equipo del mundo en la actualidad", y declaró que "el resultado no refleja lo que pasó en el campo".

"Me parece que el resultado es demasiado abultado, porque tuvimos seis ocasiones muy claras, nos pusimos 2-1, fuimos a buscar el empate, pero el rival tiene un poderío enorme y el equipo no pudo cuando encajó el tercero. En general, el resultado me parece exagerado", dijo Sampaoli, en rueda de prensa.

El técnico argentino declaró que su equipo se marcha del Santiago Bernabéu con "la frente alta", puesto que tuvo "muchas ausencias y si hubiéramos tenido la contundencia que merecía el partido igual hablamos de otro resultado".

"Nos vamos con mucha bronca porque el esfuerzo del equipo fue grande y contamos con doce ausencias. Aún así, irse sin premio de aquí me parece injusto, pero cuando no conviertes, equipos como este no te lo perdonan", confesó.

Sampaoli aseguró que ahora el objetivo es "tratar de pasar de 70 puntos, algo que es muy importante, y tenemos que tratar de afrontarlo de la mejor forma posible".

La próxima jornada, el Sevilla cerrará la temporada frente a Osasuna en el Sánchez Pizjuán y sin nada importante en juego puesto que tiene asegurada la cuarta plaza de la clasificación.

"Uno no espera como se despedirá la afición, lo harán como lo sientan, pero espero que despidan al equipo como se merece, después de pelear 34 fechas de 37 por los tres primeros puestos. Ha sido un curso muy duro con la Liga de Campeones en medio también", comentó.

Finalmente, Sampaoli evitó pronunciarse sobre el primer gol del Real Madrid, obra de Nacho, que aprovechó que su equipo no pidió distancia y los jugadores del Sevilla estaban desprevenidos para sacar una falta que se coló en el fondo de las mallas.

"Me sorprendió la jugada porque no la vi. No la alcancé a ver. Esa jugada ni siquiera la puedo evaluar", admitió.