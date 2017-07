Ronaldo declaró en el juzgado, negó la evasión fiscal y evitó a la prensa

El delantero internacional portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo declaró este lunes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón como investigado, negó haber ocultado nada o evadido impuestos y evitó a la prensa entrando y saliendo por el garaje.

Hora y media duró la declaración del delantero portugués ante la jueza Mónica Gómez Ferrer, titular del juzgado al que acudió como investigado por una denuncia de la Fiscalía por supuesto fraude fiscal de 14,7 millones de euros.

Rodeado por una gran expectación mediática, con dos centenares de periodistas de quince países y cuarenta cámaras de televisión dispuestas ante la puerta principal del edificio del juzgado, Ronaldo entró a las 11.00 horas (9.00 GMT) y comenzó a declarar media hora después.

Noventa minutos de declaración en los que el futbolista no requirió intérprete y contestó tanto a su abogado como a la jueza, y a los representantes de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

En el exterior, se había preparado un estrado, un micrófono y un dispositivo de sonido para que el jugador hiciera una declaración a su salida ante las cámaras, por propia iniciativa, a través de la compañía que le asesora en comunicación.

Un poco antes de las 13.00 horas (11.00 GMT) se conoció que la declaración había terminado, pero cuando los reporteros esperaban la salida del jugador y sus explicaciones, quien apareció no fue Ronaldo, sino un representante de la compañía que le asesora, que explicó que el delantero se expresaría a través de un comunicado de prensa.

Según la nota remitida a los medios de comunicación, Cristano Ronaldo afirmó en el Juzgado que "jamás" había ocultado nada y aseguró que "nunca tuvo intención de evadir impuestos".

"La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos, porque se los hemos entregado; jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos", señaló.

"Siempre hago mis declaraciones de impuestos de manera voluntaria, porque pienso que todos tenemos que declarar y pagar impuestos de acuerdo a nuestros ingresos. Quienes me conocen, saben lo que les pido a mis asesores: que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas", añadió.

El delantero luso explicó ante la jueza que no creó ninguna "estructura especial" para gestionar sus derechos de imagen cuando llegó al Real Madrid en 2010, sino que mantuvo la que los gestionaba en Inglaterra cuando jugaba en el Manchester United.

"Los abogados que me recomendó el Manchester United la crearon en 2004, mucho antes de que pensara venir a España. La estructura fue la que era usual en Inglaterra, fue comprobada por la Hacienda inglesa y ratificaron que era legal y legítima", añadió el jugador.

Ronaldo aseguró que la estructura empresarial de gestión de sus derechos de imagen entre los años 2010 y 2014 -el periodo denunciado por la Fiscalía-, era la misma que la que tenía entre 2004 y 2009. No así a partir de 2015, cuando decidió ceder sus derechos de imagen a un tercero independiente "pagando sus impuestos por ello".

Según el texto, Ronaldo estuvo "tranquilo y satisfecho" por haber podido colaborar con la Justicia y no hará más declaraciones sobre este tema hasta que concluya el proceso.

"Es el momento de dejar trabajar a la Justicia. Yo creo en la justicia y espero que, también en este caso, haya una decisión justa. Y con el fin de evitar presiones innecesarias o de contribuir a un juicio paralelo, he decidido que no volveré a hacer más declaraciones sobre este asunto hasta que no se produzca dicha decisión", declaró el jugador.

Los abogados del delantero madridista, José María Alonso y Jesús Santos, del despacho Baker McKenzie, se mostraron satisfechos con la declaración del jugador, ya que "contestó a todas las preguntas, se mostró tranquilo y colaboró en todo momento con la jueza".

"Cristiano se mostró tranquilo en todo momento, tiene la conciencia de haber cumplido siempre con Hacienda; de hacer bien las cosas", dijeron desde el despacho que defiende a Cristiano Ronaldo.

El delantero continúa como investigado en un proceso que tendrá un descanso mientras la jueza se toma un tiempo para valorar la declaración y decidir los pasos a seguir, que pueden pasar por llamar a más testigos o solicitar nueva documentación.