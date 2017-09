Roberto Lago: "El APOEL no es menos que el Levante"

Roberto Lago (Vigo, 30/08/1985, 32 años) hizo las maletas al final de la temporada pasada para mudarse a Chipre después de bajar de categoría con el Getafe. Fichó por el equipo más grande del país, el APOEL Nicosia, y allí es titular indiscutible en el lateral izquierdo de la defensa. En año y medio, ha pasado de llorar por un descenso a disfrutar de la Liga de Campeones.

En una entrevista con EFE, habló sobre el estado del fútbol chipriota, de la estructura de su club, de su rival el miércoles en Liga de Campeones (el Real Madrid) y lanzó un aviso al conjunto blanco: "el APOEL no es menos que el Levante". Los hombres de Zidane tendrán que tener cuidado. El cuadro chipriota, no se arrugará en el Bernabéu, escenario el pasado fin de semana del pinchazo ante, precisamente, el Levante, que arrancó un 1-1 de forma inesperada.

Pregunta: ¿Cómo comenzó su aventura en Chipre?

Respuesta: Me llamó el entrenador del APOEL entonces, Thomas Christiansen. Al principio lo hizo nada más acabar la Liga y le dije que no. No porque no quisiera venir, más bien porque el último año en el Getafe fue complicado. Quería desconectar y no saber nada. Acababa contrato, pero con el paso del tiempo, tenía algunas opciones atractivas. Algunas en España, peleando por lo mismo. Era el momento de cambiar y, a día de hoy, quien no arriesga no gana. Arriesgué, llevo dos años aquí y estoy contento.

P: ¿Qué tipo de estructura de club se encontró cuando llegó? ¿Notó mucha diferencia con los clubes españoles en los que estuvo?

R: Es diferente. Celta y Getafe son equipos de Primera quizás nivel medio. Las estructuras son buenas. Pero aquí estoy en un grande del país, el APOEL es como el Real Madrid. Todo el mundo vive por y para el APOEL. Se nota que es un club grande en cuanto a infraestructuras. A día de hoy sigo viendo gente nueva que entra en el vestuario que trabaja para el club. Es espectacular. Me he encontrado a un club grande.

P: Aunque sea un club modesto de Europa, el APOEL, como dice, es el Real Madrid de Chipre. Ha ganado 26 títulos, es el más laureado. ¿Nota la presión del público y de los medios de comunicación?

R: Aquí la masa social es espectacular, hay mucha gente alrededor del club. Todo el mundo está por y para el club. Es un clásico europeo, se ha metido en cuartos de la Liga de Campeones, en octavos de la Europa League, tienes muchos títulos. Es un grande. Es un equipo a tener en cuenta. Jugamos ante un grande, pero molestaremos y confío en nosotros.

P: ¿El fútbol chipriota está subiendo el nivel?

R: Se ve. El APOEL es el club más grande, tiene un coeficiente en Europa muy bueno. El fútbol chipriota va mejorando. Este año el Apollon se ha metido otra vez en la Europa League, el AEK quedó en la última ronda, la Liga está creciendo... eso es bueno. A lo mejor hay algunos equipos que no compiten, pero luego hay otros que sí y pueden generar problemas. Yo que he jugado en España, creo que muchos de esos equipos, podrían poner en apuros a más de uno de la Liga.

P: ¿Por qué el fútbol chipriota atrae a tantos jugadores españoles? Por ejemplo, el pasado fin de semana, en el AEK Larnaca, entre el césped y el banquillo, había nueve jugadores.

R: Si vienes aquí es para jugar en los tres o cuatro mejores. Si no, se te puede hacer complicado. Pero el clima, las aficiones, el fútbol que se respira en el país, la pasión que hay por este deporte, atrae a cualquiera. Es una Liga en crecimiento. El APOEL se está conociendo mucho más y ojalá siga creciendo. Ojalá podamos ver a la Liga de Chipre entre las 15 primeras, estamos cerca.

P: El año pasado el APOEL tuvo a Christiansen en el banquillo. Ahora a un entrenador de escuela holandesa, Mario Been. ¿En el club buscan ese perfil de técnico que trate bien la pelota?

R: Aquí buscan ganar los títulos y pelear por ellos. Exigen ganar y jugar bien. Eso va en el ADN de los jugadores que tenemos. Somos técnicamente bastante buenos. Somos un equipo organizado, con tablas y con jugadores internacionales. Somos un bloque, hay un nivel parejo en todas las posiciones. Somos un equipo muy compacto.

P: Si fuera un ojeador del Real Madrid y hubiera visto muchos vídeos del APOEL... ¿qué le contaría a Zidane? ¿Cuáles serían los peligros del APOEL?

R: Que se echen atrás los once y no ataquen (risas). No, hombre. Es el mejor equipo posiblemente de la historia. Pero jugar en el Bernabéu no es fácil para el APOEL pero tampoco para el Barcelona o el Bayern. El Madrid es capaz de golear a cualquiera, pero vamos a hacer nuestro partido, apurar nuestras opciones y hacer el encuentro que nos convenga.

P: Ha jugado cuatro veces en el Bernabéu. Todas las ha perdido. Puede ser uno de los pocos de la plantilla que lo ha hecho ¿Le piden consejo en el vestuario estos días?

R: Jesús Rueda ha jugado. Otros con su selección, también. Algunos del equipo han vivido esa experiencia. Yo digo lo mismo, que disfruten del ambiente, de la competición y que apuremos las opciones. En la 'Champions' estamos los mejores de Europa y nosotros entre ellos.

P: De su último partido que jugó en el Bernabéu con el Getafe, 8 de los 11 jugadores del Real Madrid siguen en la plantilla. ¿Esa estabilidad es más peligros para los rivales del Real Madrid?

R: Este año no ha habido ningún fichaje galáctico. Eso dice todo. El Real Madrid ha encontrado el equilibrio de gente veterana con los mejores jugadores de España sub-21 que están aportando mucho. Han conseguido la mezcla buena y tienen a un entrenador que conoce a los futbolistas. Sabe que en el vestuario del Real Madrid no hay que tener látigo y hay que ser coherente. Lo ha conseguido, lo tienen todo y seguramente opten a todos los títulos.

P: Os encontráis a un equipo herido con dos empates. ¿Habrían preferido a un equipo menos necesitado de victorias?

R: Está claro que saldrán más enchufados. No querrán tropezar otra vez. Si no cogen un resultado favorable al principio, sabemos cómo es el Bernabéu y puede haber nerviosismo. Pero al fin y al cabo, es el Madrid. Perfectamente, en el minuto 70 puedes ir 0-0 y acabar 3-0. Los partidos son muy largos. Hay que estar mentalizado. El Madrid te puede hacer un gol en media ocasión.

P: También estará Cristiano, tendrá hambre de todo después de no jugar. ¿Algún plan especial?

R: Los grandes futbolistas, por muchos marcajes que les hagas, a veces se libran de ellos. El equipo tiene que estar junto, intenso, agresivo y no concederle las más mínimas ocasiones. Y aprovechar las pocas que tengamos. Cristiano tendrá la ansiedad de hacer goles, el Madrid de ganar ampliamente para despejar dudas... Pero tenemos que pensar en nosotros. El año pasado, competimos contra grandes de Europa y lo hicimos bien.

P: ¿El Real Madrid sigue siendo favorito al título o la aparición del PSG y sus inversiones hace peligrar ese favoritismo?

R: La 'Champions' es la competición favorita del Real Madrid. Ahí siempre están. Es verdad que el PSG ha hecho un gran desembolso y un equipo de ensueño. También habrá otros clásicos peleando como el Barcelona o el Bayern Múnich.

P: ¿El partido del Bernabéu os lo tomáis como un día para disfrutar o realmente en el vestuario se habla de hacer algo grande?

R: Si solo voy a ver el campo, me quedaría en casa. Vamos a competir, el APOEL no es menos que el Levante. ¿Complicado? Sí. Hay que sudar, está claro. Pero nada es imposible.

