Rémy: "Prince Boateng me dijo que no me lo pensara y viniera a Las Palmas"

El futbolista francés Loïc Rémy, nuevo jugador de la UD Las Palmas, ha reconocido hoy en su presentación oficial que la influencia del exjugador amarillo Kevin-Prince Boateng para su llegada a la isla ha sido "enorme", ya que le dijo que no se lo pensara para aceptar la oferta isleña.

Rémy, que ha admitido que conocía "poco" del conjunto canario, heredará no solo el dorsal 7 de Boateng, que lucirá durante las dos próximas temporadas, sino la responsabilidad de suplir al máximo goleador del equipo amarillo la última temporada.

El delantero galo procedente del Chelsea ha explicado en inglés que la influencia del internacional ghanés fue decisiva, porque tenía otras ofertas.

"Me habló del club, que es como una pequeña familia, y me dijo que viniera, no sabía mucho de Las Palmas pero su conversación con él me cambió la mente", ha reconocido en su presentación oficial.

Rémy tiene "curiosidad" por comprobar el nivel de la liga española comparada con la inglesa, aunque sabe que es "muy técnica" y de juego "rápido", lo que viene "bien" a sus cualidades.

Su prioridad ahora es ponerse a punto porque no contaba para el Chelsea y quiere centrarse en su "condición física". De hecho, anoche llegó a Gran Canaria y ya esta mañana acudió al entrenamiento del equipo en Telde para ponerse en manos de los fisioterapeutas, por lo que no descarta debutar el próximo día 11 en Málaga.

Rémy tratará de "poner en dificultades" a las defensas rivales y ser un "killer" marcando "todos los goles que pueda", aunque cree que lo más importante es "ayudar al equipo".

De sus nuevos compañeros, a muchos de los cuales ha conocido esta mañana en Telde, ha dicho que sabe que algunos vienen "de Segunda división", pero que juegan "con pasión y corazón", por lo que él puede aportar experiencia.

"No he venido aquí de vacaciones, espero hacer una buena temporada y ayudar al equipo, pero los compañeros que voy a tener alrededor también me pueden ayudar a mí", ha explicado.

También ha apuntado que desea volver a su "mejor nivel de fútbol", pero "paso a paso", marcando goles, y si juega bien puede volver a la selección de Francia, aunque ahora mismo no sea su prioridad.

Rémy, quien lucirá su "número favorito", el 7, se ha atrevido también a pronunciar sus primeras palabras en español: "Es un placer estar aquí", ha dicho, mostrando en todo momento su felicidad por sumarse al proyecto del conjunto amarillo.

Por su parte, Toni Cruz, director general deportivo de la UD Las Palmas, ha revelado que el Chelsea, su club de procedencia, tendrá un "pequeño porcentaje" de una futura venta del futbolista francés antes de finalizar su contrato, en 2019, aunque no superará "la cuarta parte".

El dirigente ha añadido que en el club están "muy satisfechos" por concretar ayer un fichaje que ha llevado "varios meses de trabajo", y porque Rémy va a aportar "la experiencia que faltaba" en la nómina de delanteros.

"Esperamos que nos aporte definición cuando juegue en banda, donde se siente a gusto por su velocidad y disparo, y también cuando lo haga por dentro, por su capacidad para anticiparse en pocos metros en sus llegadas al área", ha explicado.

Cruz ha confirmado que Prince Boateng ha participado "activamente" en la llegada de Rémy, y en general su grado de satisfacción por los fichajes realizados es "máximo", aunque hará una valoración más amplia cuando presenten la próxima semana al extremo internacional marroquí Oussama Tannane, cuya incorporación también se confirmó ayer, en el último día de plazo.