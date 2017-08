Rashford y Fellaini alargan la racha del Manchester United

Los suplentes Marcus Rashford y Marouane Fellaini acudieron este sábado al rescate del Manchester United (2-0), que derrotó, no sin problemas, al combativo Leicester para alargar su pleno de triunfos en la Premier League.

Rashford, que ingresó en el terreno de juego en el minuto 67 por Mata, y Fellini, que reemplazó a Mkhitaryan en el 74, batieron a un Schmeichel que evitó una goleada e, incluso, detuvo un penalti a Lukaku mediado el segundo tiempo.

Siguiendo la máxima de "si funciona, no lo toques", el técnico local, el portugués José Mourinho, apostó por los mismos futbolistas que golearon en la jornada inaugural al West Ham (4-0) y el fin de semana pasado hicieron lo propio con el Swansea (0-4), y sólo introdujo una modificación: Martial por Rashford en el costado izquierdo.

Martial autor de dos goles en dos partidos, pedía titularidad a gritos, y este sábado Mourinho se decantó por el francés y relegó al banquillo a la promesa inglesa.

En el Leicester, Craig Shakespeare introdujo ocho cambios con respecto al 'once' que ganó entre semana en el Copa de la Liga, pero apostó por el mismo equipo que batió al Brighton en la última fecha liguera, con Mahrez, quien busca salir del club antes de que cierre el mercado, en la derecha, y el joven Maguire, llamado por primera vez para la selección inglesa, en el eje de la zaga.

A los 18 minutos se pusieron por delante los 'Diablos Rojos', pero el tanto de Mata tras el rechazo de Schmeichel a disparo de Lukaku fue anulado por un milimétrico fuera de juego.

Entonces apareció Kasper Schmeichel, hijo del mítico Peter, quien tantas veces salvó al United en Old Trafford la década pasada, evitando que el equipo de su padre se pusiera por delante con una serie de paradas salvadoras, primero a Mata y luego a Pogba.

Al poco de arrancar la segunda mitad, los hombres de Mourinho tuvieron una ocasión de oro para estrenar el marcador, cuando el árbitro decretó un polémico penalti por mano dentro del área de Simpson: Schmeichel, sin embargo, acudió al rescate de los 'Foxes' y detuvo el lanzamiento de Lukaku, manteniendo en el partido a los suyos.

Cambió el equipo Mourinho, y primero dio entrada a Rashford por Mata (m.67) y más tarde a Fellaini y Lingard por Mkhitaryan (m.74) y Martial (m.76), respectivamente.

Tres minutos después del ingreso de Rashford, fue el joven internacional inglés el que remató -de primeras y en semifallo- un saque de esquina botado por Mkhitaryan para adelantar en el electrónico a los suyos.

Doce minutos más tarde fue Fellaini el que dobló la ventaja al tocar un centro-chut de Lingard desde la izquierda y despistar a Schmeichel. 2-0 y partido resuelto para alivio de los aficionados 'Red Devils'.

No hubo tiempo para mucho más en Old Trafford, aunque los seguidores que no abandonaron sus localidades todavía pudieron presenciar, con el tiempo ya cumplido, una parada salvadora de De Gea a disparo de Gray que permitió a su equipo mantener a cero la casilla de goles encajados esta temporada en liga.

Con este triunfo, el United se mantiene en lo más alto de la tabla, con nueve puntos, dos más que el sorprendente Huddersfield y que sus vecinos del Manchester City, con 10 goles a favor y cero en contra después de tres jornadas disputadas.

Sólo el aguerrido West Bromwich Albion de Tony Pulis, que recibe el domingo en The Hawthorns al Stoke City, puede igualar el pleno de victorias de los de Mourinho y colocarse colíder.