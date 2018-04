Quique Setién: "Estoy feliz. Esta vez nos ha compensado el trabajo"

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, afirmó tras el 2-1 logrado este viernes ante el Málaga, lo que asegura la participación europea de su equipo la venidera campaña, que está "feliz" porque está vez les "ha compensado el trabajo".

El santanderino valoró en la sala de prensa del Benito Villamarín el "romper una racha de mucho tiempo de frustración" y destacó a sus jugadores "porque se implicaron en lo que se les propuso desde el primer día".

Setién reconoció que lo logrado era un objetivo que no esperaban a falta de tres jornadas para que acabe la liga, "pero quedan tres partidos" y quieren "dar más alegrías".

"Esto nos va a valer para el futuro, con una base sólida para seguir en el camino. Yo no era consciente de conseguir esto el primer año. Es un logro inexplicable siete victorias en ocho partidos", resaltó.

También se refirió al partido ante el Málaga y subrayó que cree que hicieron "un grandísimo partido para el compromiso tan enorme que ha planteado Málaga".

"Es sorprendente que este equipo, como ha jugado hoy, esté en descenso y en esa situación. Hemos visto a un equipazo y estábamos concienciados de las dificultades que nos iban a plantear", relató.

Setién también recordó los momentos en los que "se ha dudado" por muchos sectores cuando llegaron rachas malas, en las que aludió a la eliminación en la Copa del Rey ante el Cádiz tras perder en el Villamarín por un sorprendente 3-5, y dijo que en ese momento, bajo su criterio, "no se cometió el error" de su destitución y se confió en el proyecto.

"Suelo mantener la calma y ya estoy pensando en el siguiente partido, que las alegrías o momentos de dificultad no me alteren y me desgasten", sentenció.