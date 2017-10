Quique Setién: "Nos ha faltado un punto de inspiración y lucidez"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha reconocido después de la derrota contra el Espanyol en el estadio de Cornellà-El Prat que, a diferencia de otra veces, "nos ha faltado un punto de inspiración y lucidez, no hemos tenido esa capacidad para crear más ocasiones".

El técnico ha destacado la habilidad del contrario. "El Espanyol es un equipo que es muy complicado. Todos los futbolistas trabajan mucho, cuando tienen que defender vemos a Leo Baptistao y Gerard Moreno cerca de su área. Tienen jugadores intensos, agresivos y no es fácil encontrarlos", ha analizado.

De todos modos, Setién ha desvelado que confiaba en obtener un resultado mejor en el estadio blanquiazul. "Es una pena porque tenía muchas expectativas puestas en este encuentro. Esperaba como mínimo un empate y no ha podido ser", ha aseverado.

Finalmente, el entrenador ha explicado la conversación con los colegiados al término del encuentro: "Le he preguntado al cuarto árbitro cuánto había dado de descuento. Y ha ido a llamar al árbitro y me ha amonestado. Despúes me ha comentado que era por protestar varias faltas. No podemos protestar, hay que callarse".