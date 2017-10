Quique: "Isco es la luz"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Espanyol, aseguró este domingo, después de perder 2-0 ante el Real Madrid, que Isco Alarcón, autor de los dos tantos del conjunto blanco, "es la luz" y un jugador "diferente".

El técnico del cuadro 'periquito' alabó al jugador del conjunto blanco y lamentó que su equipo no consiguiera un buen resultado en el estadio Santiago Bernabéu después de completar un buen encuentro.

"Isco es la luz. Lo es dentro de su juego, que es muy preciosista y muy equilibrado. Tiene un juego muy preciso. Es un jugador diferente. Es capaz de leer el partido, juega con la cabeza arriba. Es un jugador brillante", declaró en rueda de prensa.

Quique declaró que sabía que el Real Madrid necesitaba "reivindicarse" en el estadio Santiago Bernabéu después de pinchar en sus dos encuentros de Liga y reconoció que al principio no quería defender a su rival "tan atrás".

"El equipo ha estado bien y en un campo tan difícil hemos aguantado mucho tiempo con la posibilidad de puntuar. Hemos podido hacerlo. Jugábamos con el campeón de Europa, un equipazo y el estar el partido con opciones era un gran mérito. Hemos jugado el partido con siete chicos de la casa y luego con nueve", comentó.

"Han salido a competir y es un buen paso para el Espanyol en el segundo año de este proyecto. Han estado en Segunda B, y ahora en el Bernabéu compitiendo. El hecho de competir nos alegra y nos hace ver el futuro con buenas perspectivas", añadió.

Además, indicó que las derrotas no le "gustan" y que no entran dentro de su planteamiento aunque el partido tenga una dificultad máxima como el que disputó ante el Real Madrid.

Cuestionado por si ve al conjunto blanco mejor que el de la temporada pasada, reconoció que el Real Madrid es un "gran equipo" que en estos momentos tiene "bajas importantes".

"Tienen dos equipos y dentro de esa variedad tiene un equilibrio extraordinario entre juventud, jugadores expertos, sutilezas, jugadores fuertes... pero este año tuvimos una oportunidad que se nos escapó, el año pasado no. El Real Madrid sigue creciendo como equipo".

También habló sobre la evolución de Sergio García y explicó que está evolucionando muy bien desde que llegó al club este verano.

"Es un jugador enorme que intenta meterse en la dinámica de un equipo humilde. Es un ejemplo para todos. Físicamente hace un mes y medio pensábamos que no estaba bien y cada vez está mejor. Va a ser un gusto verlo", manifestó.

Por último, no quiso hacer declaraciones sobre el referéndum en Cataluña: "Son 52 años y no voy a mezclar deporte con política. No voy a participar en ese espectáculo. Lo que haya pasado o no, no tengo nada que opinar", concluyó.