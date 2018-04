Paco López: "Hemos tenido el premio a tener fe hasta el final"

El entrenador del Levante, Paco López, indicó en rueda de prensa tras la victoria 'in extremis' de su equipo ante el Málaga, que se han llevado el premio al convencimiento y la fe de luchar hasta el final para poder sumar tres puntos vitales para la permanencia.

"No sabría explicar lo que he sentido tras el gol, en ese momento he pensado mucho en el año de sufrimiento que llevan estos jugadores y que una vez más hemos tenido el premio a la fe, al creer, al convencimiento. Podemos jugar mejor o peor, como ha pasado hoy en la primera parte, pero lo que no se le puede negar a este equipo es el esfuerzo máximo y creer hasta el final", insistió.

"Ahora estoy muy contento y feliz, y a partir de mañana a pensar en el próximo partido. Quedan 15 puntos y hay que luchar hasta el final", agregó.

Sobre el duelo ante el Málaga, comentó que "emocionalmente era un partido difícil. No hemos entrado bien en el partido, no hemos estado acertados en el pase, estábamos imprecisos, el juego interior nos ha costado mucho interpretarlo, ha habido varios aspectos que no me han gustado. Hemos corregido cosas al descanso y en el segundo tiempo, el equipo ha hecho un juego no sé si brillante, pero convencidos de querer ganar".