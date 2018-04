Paco Jémez asume una "situación complicada" tras firmar "un buen encuentro"

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco Jémez, ha admitido el descenso virtual de su equipo tras perder en la noche del jueves (1-0) en el campo del Betis, al declarar que debe "asumir una situación complicada" a pesar de haber "hecho un buen encuentro, incluso con diez".

Pese a estar a trece puntos del descenso cuando quedan quince en disputa, Jémez anunció la intención de "pelear hasta el final" tenga Las Palmas "o no opciones de salvación" porque "mientras queden puntos", es su obligación aunque resulta "complicado ser optimista" porque "la moneda siempre cae en contra" de los intereses del conjunto grancanario.

"Nos quedamos hace tiempo estancados. Entre unas cosas y otras no hemos podido ganar para seguir la estela de Deportivo y Levante. Los puntos que quedan los vamos a pelear, valgan o no aunque no nos pasa nada bueno este año, en ningún aspecto", añadió el técnico cordobés.

Paco Jémez lamentó el gol encajado en la última jugada del encuentro al indicar que "cuando las cosas son malas, hasta el final, el viento siempre sopla en contra" y considera "una pena caer ante un rival importante" porque sumar "un punto habría sido de gran refuerzo".

El entrenador amarillo, que tildó de "espectacular" el partido de su portero hoy titular, Raúl Lizoain, afirmó que está "triste porque no ha habido premio salvo el buen trabajo hecho" y alabó a sus futbolistas, los causantes de su permanencia en el club, ya que tras la venta de Jonathan Viera, "la decisión correcta habría sido irse".