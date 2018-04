Paco Jémez: "Quizá hemos perdido por querer ganar"

Paco Jémez, entrenador de Las Palmas, afirmó tras la derrota de su equipo en el Ciutat de València ante el Levante por 2-1 que el equipo se queda en una situación en la que hay que creer en cosas muy complicadas para salvarse y que quizá perdieron por querer ganar el encuentro.

"El empate no nos servía, hemos luchado por ganar ante el riesgo de perder", dijo Jémez que consideró que con veintiún puntos por delante queda tiempo para todo: para los que están arriba no se salven y para lo que están abajo puedan salvarse.

"Es cierto que nuestras posibilidades han bajado, pero hay que esperar a que la calculadora diga que hemos bajado. Mientras tanto tenemos una responsabilidad con el club, los puntos, la afición, aunque no dejamos de ser realistas", prosiguió.

Paco Jémez señaló que el fútbol es definición y que si no metes el balón y el contrario lo aprovecha se pierde, pero hizo hincapié en que no tiene nada que reprochar a su equipo tras el partido que ha hecho hoy, lo que no le impide estar triste.

"Quizá jugando siempre como hoy las cosas habrían sido diferentes, pero no soy adivino. Hemos perdido con esfuerzo y otra cosa es valorar nuestras capacidades", concluyó Jéemez que no se pronunció sobre sus posibilidades de seguir en el club si se consumara el descenso.