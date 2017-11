Óscar Ramírez: "No nos gusta perder pero España es favorita al Mundial"

El seleccionador de Costa Rica, Óscar Ramírez, lamentó la dura derrota en La Rosaleda ante España (5-0), a la que señaló como "favorita" al Mundial de Rusia, y señaló que deben sacar conclusiones.

"Ha sido un partido donde hubo superioridad española. Intentamos ser pacientes, buscar presión alta y nos encontramos con una España que es dueña de la posesión, con intensidad al recuperar balón. Se nos ha hecho difícil, hemos intentado tapar bandas con 5-4-1 pero no nos han perdonado y han sido concluyentes en los metros finales", analizó.

"En la segunda parte hemos tratado de corregir aspectos pero no perdonan. Nos costó el arranque y aunque recuperamos nuestra imagen habitual, ya era tarde. La derrota nos deja una enseñanza. Es un partido preparatorio para el Mundial y debemos sacar conclusiones", añadió.

Para el seleccionador de Costa Rica la clave estuvo en "pérdidas puntuales" ante las que España "no te perdona" y lo señaló como un punto que deben mejorar de inmediato porque aseguró que lo llevan "arrastrando" un tiempo.

"España tiene mucho juego combinativo entre líneas y te hace dudar. El tipo de juego que tienen no te da oportunidad de presionar, tocando de primeras el balón. Nos hemos encontrado con una rapidez importante con la técnica y dinámica de juego. Nos ha costado el primer tiempo. Queríamos presionar a sus mediocentros para evitar su manejo pero nos atacaron bien por los costados. En la segunda parte la dinámica fue mejor pero ante cualquier error te hacen gol", lamentó.

Óscar Ramírez reconoció que en sus partidos no suelen encontrar una selección del perfil de España. "No estamos acostumbrados a una presión tan inmediata tras perdida como hace España. No te regala la iniciativa".

"No tenemos el hábito ni los rivales de nuestra zona de tener esta situación practicada. De esto se aprende y lo importante es el Mundial. No nos gusta perder porque somos competitivos pero tenemos que tener claro que España es favorita para llevarse el Mundial", sentenció.