Neymar enloquece París en busca de nuevos desafíos

La locura se había adueñado ya de la ciudad de la luz antes de que el brasileño Neymar aterrizara hoy a media mañana en la capital francesa para ser presentado en su nuevo club, el París Saint-Germain, al que dijo no llegar por dinero, sino en busca de nuevos desafíos.

"La ambición del PSG se corresponde con la mía", aseguró el atacante de 25 años en su primera rueda de prensa como jugador del club francés, ante medio millar de periodistas enlatados en una sala de prensa que se quedó pequeña para la ocasión.

El fichaje más caro del mundo, 222 millones de euros que el PSG pagó al Barcelona, ha revolucionado la ciudad y la quinta liga más importante del continente, centro de atención mediático por un día.

Cuando sobre las 11.00 horas (09.00 GMT) el avión privado del jugador aterrizaba en el aeropuerto de Le Bourget, al norte de la ciudad, los dependientes de las "boutiques" oficiales del PSG comenzaban a vender los últimas camisetas con el "10" a la espalda, el dorsal que el argentino Javier Pastore ha cedido a la nueva estrella del club.

Algo más tarde de las 13.30 horas (11.30 GMT) el jugador entraba en la sala de prensa del Parque de los Príncipes precedido en un nutrido séquito de familiares, amigos, representantes y abogados.

Acompañado del presidente del club, Nasser al Khelaifi, con quien competía por mostrar una mayor sonrisa de satisfacción, Neymar -traje oscuro con pañuelo en la solapa, camisa blanca, corbata negra- comenzó a desgranar los motivos que le llevaron a cambiar el Barcelona por el PSG.

El jugador aseguró que no se marchó porque le oscureciera la alargada sombra del argentino Lionel Messi, ni porque se sintiera maltratado por los aficionados blaugranas, ni para ganar más dinero.

"No he venido a buscar aquí protagonismo, sino algo nuevo, los títulos que este club y sus aficionados merecen. Quería algo más grande", aseguró.

Su gesto no se agrió cuando le recordaron el amargor que deja en Barcelona, donde su huida se compara a la "traición" de Luis Figo cuando fichó por el Real Madrid.

"Quien piense que he venido por dinero no me conoce, siempre he buscado mi felicidad, no el dinero", dijo el jugador, que según los medios se embolsará 30 millones brutos por cada una de las cinco temporadas que jugará en el PSG, lo que le convierte en el futbolista mejor pagado de Europa.

Neymar tomó "la decisión más difícil" de su vida tras una ardua reflexión que no terminó hasta que hace dos días su corazón le dijo que era el momento de dar el salto.

La duda era tan fuerte que le pidió a Gerard Piqué que no mandara el "tuit" con el ya famoso "se queda", que ahora tantas bromas está costando al central español en las redes sociales.

"Ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida. Me encontraba bien en Barcelona, estaba bien adaptado a la ciudad y al club", aseguró

Si el jugador no ha fichado por dinero por el PSG, el club sí piensa que ha hecho un negocio redondo con su fichaje.

Al Khelaifi afirmó que el fichaje ha subido un 50 % el valor del club, hasta los 1.500 millones de euros, y aseguró que "en dos o tres años" el fichaje estará más que rentabilizado.

Lejos de pensar que la operación más elevada de la historia del fútbol contraviene el equilibrio financiero que impone la UEFA, el presidente consideró que Neymar contribuirá a la riqueza de su club.

"Vamos a ganar más de lo que pagamos por él. Este es un proyecto conjunto, el de unir la marca PSG con la marca Neymar", aseguró Al Khelaifi, mientras que a pocos metros se agotaban las camisetas con el "10" en las tiendas del club.

En 24 horas, a través de internet el club ha hecho una facturación de medio millón de euros.

Sin olvidar que su calidad puede ayudar a conseguir el objetivo que desde años se han marcado los propietarios cataríes del club, ganar al fin la Liga de Campeones.

Tras posar en el césped del que será su nuevo estadio, Neymar acudió al centro de entrenamiento, al norte de París, para ejercitarse con nuevos compañeros.

Una nube de aficionados acompañó al jugador en esa visita, un aperitivo de lo que vivirá mañana en el Parque de los Príncipes, donde el club le presentará a la afición en los prolegómenos del primer duelo liguero que les medirá al Amiens, un club modesto con un presupuesto de 20 millones de euros.

Neymar, que hizo la pretemporada con el Barça, aseguró sentirse ansioso por jugar y dijo estar a disposición del técnico, el español Unai Emery.