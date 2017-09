Neymar, Mbappé y Cavani hacen estragos en Escocia;Messi responde en Barcelona

El tridente multimillonario de los 466 millones de euros del París Saint Germain mostró sus credenciales en Escocia para destrozar al Celtic (0-5), en un inicio de la primera jornada de la Liga de Campeones en la que Lionel Messi respondió con un partidazo ante el Juventus (3-0).

El fichaje de Neymar por el conjunto francés ha provocado una relación ineludible entre PSG y Barcelona. La salida del jugador brasileño parecía dejar cojo al cuadro azulgrana, que acrecentó sus dudas al final de la pretemporada con la derrota en la Supercopa ante el Real Madrid.

Sin duda, los focos del conjunto francés también se pueden trasladar al Barcelona y, el impresionante tridente que han formado en ataque no ha surtido un efecto negativo en el Camp Nou gracias a un hombre estratosférico: Lionel Messi.

Y es que nadie recordó a Neymar en el estadio azulgrana. Ante su cita más complicada del grupo D, Messi se erigió como una figura imprescindible para impulsar al Barcelona con una victoria contundente que dejó sin argumentos al Juventus.

Su actuación fue sideral, con un par de goles marca de la casa y con una gran jugada que provocó el segundo, obra del croata Ivan Rakitic, que completó con tanto una noche perfecta en el Camp Nou. Messi controló en todo momento los tiempos y, tras marcar justo antes del descanso, repitió en la segunda parte con un disparo desde fuera del área que selló la victoria del Barcelona.

En el otro encuentro del grupo, el Sporting portugués aprovechó su gran primera parte, en la que marcó tres goles por medio del marfileño Seydou Doumbia, de Gerson Martins y de Bruno Fernandes, para sellar un partido que acabó 2-3 por el arreón final del Olympiacos. Los tantos del colombiano Felipe Pardo, fueron testimoniales.

Mientras Messi se exhibía en el Camp Nou, en el estadio del Celtic, el París Saint Germain, ante un rival claramente más débil, sacó tres puntos gracias al acierto de sus tres delanteros. El equipo de Emery asustará a Europa con sus hombres de arriba, que disfrutaron a lo largo de los primeros 45 minutos.

El primero en marcar fue Neymar, que aprovechó un gran pase de Adrien Rabiot para caracolear dentro del área y batir a Craig Gordon; después, Mbpapé, en el minuto 34, fusiló desde dentro del área pequeña al portero escocés; y, al filo del descanso, Cavani cerró el círculo de penalti.

Por segundo partido consecutivo, como ante el Metz el fin de semana pasado, los tres marcaron. Después, en la segunda parte, Cavani aumentó su renta con un cabezazo casi sin ángulo y el sueco Mikael Lustig, en propia meta, culminó el 0-5 para el PSG.

Por detrás del equipo de Emery, se colocó en la segunda posición del grupo A el Bayern Múnich, que ganó sin alardes 3-0 al Anderlecht. El conjunto alemán aprovechó la expulsión de Seven Kums en el minuto 12 para abrir el marcador desde el punto de penalti con un buen golpeo de un hombre que fue cuestionado por el director general del club bávaro Karl-Heinz Rummenigge: Robert Lewandowski.

Después, con un jugador más sobre el campo, Thiago Alcantara y Joshua Kimmich se encargaron de sellar una victoria sin brillo pero efectiva.

Pero la goleada de la jornada la logró el Chelsea, que se dio un festín en Stamford Bridge ante el débil Qarabag de Azerbaiyán. El equipo de Antonio Conte no dio opciones a su rival y el protagonismo de los jugadores españoles fue máximo en un festival de golazos y asistencias.

Primero marcó Pedro Rodríguez con un derechazo desde fuera del área; después, tras el golazo del italiano Davide Zappacosta, marcó César Azpilicueta de cabeza tras una asistencia preciosa con el exterior del pie de Cesc Fabregas.

Ya en la segunda parte, con el Qarabag vencido,el francés Tiémoué Bakayoko, y el belga Michy Batshuayi, con un doblete, cerraron un marcador de escándalo que dio el liderato al Chelsea en el grupo C.

En ese mismo grupo, el Atlético de Madrid no pudo pasar del empate en el estadio Olímpico de Roma. El equipo italiano salió con vida ante un equipo que perdonó a su rival en varias ocasiones que podrían haber dado los tres puntos a los hombres de Diego Simeone.

Luciano Vietto, que no ha marcado en 2017, dispuso de la ocasión más clara en un mano a mano en la segunda parte que no pudo acabar en la red de la portería del Roma. El portero brasileño Alisson también se encargó de desesperar al Atlético con dos grandes intervenciones ante Ángel Correa y el poste evitó el tanto de Saúl Ñíguez en el descuento. Fueron tres de otras muchas ocasiones que desesperaron al conjunto rojiblanco, que no ganó un punto, perdió dos y mereció la victoria.

En Old Trafford, el Manchester United se colocó en la primera posición del grupo A después de ganar al Basilea suizo. Aunque tardó en abrir la lata (hasta el minuto 36 no marcó el 1-0, obra del belga Marouane Fellaini), al final se soltó y Romelu Lukaku, de cabeza tras un centro de Daley Blind, y Marcus Rashford, con un remate desde dentro del área, sentenciaron a un rival pobre que no ofreció mucha resistencia.

Por detrás, el equipo de Mourinho tendrá al CSKA Moscú, que logró una victoria muy valiosa en el campo del Benfica (1-2). Los portugueses dejaron con vida a su rival en una primera parte que dominaron y que acabó sólo 1-0 con un tanto de Haris Seferovic, que también mandó una pelota al palo. Después, el brasileño Vitinho, de penalti, y Timur Zhamaletdinov, a 20 minutos del final, dieron una de las sorpresas del día.