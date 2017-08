El Newcastle se inclina ante el Huddersfield y sigue sin ganar en Premier

El modesto Huddersfield Town se impuso este domingo al Newcastle United en el duelo de recién ascendidos (1-0), alargó su impoluto arranque de temporada en su debut en la Premier League y dejó al equipo de Rafa Benítez con cero puntos después de dos jornadas.

Los hombres de David Wagner, que golearon el pasado sábado, en su estreno en la categoría reina del fútbol inglés, al Crystal Palace en Londres (0-3), se llevaron los tres puntos ante las 'Urracas' gracias a un solitario tanto del australiano Aaron Mooy.

Por su parte, el Newcastle acumula dos derrotas en otros tantos partidos, puesto que en la fecha inaugural cayeron en casa a manos del Tottenham Hotspur por 0-2.

El técnico español no pudo contar con el sancionado Shelvey -expulsado frente a los 'Spurs'- ni con el lesionado Lejeune, por lo que dio entrada en el 'once' a Mikel Merino y Lascelles. No estuvieron bien los de Benítez en los primeros 45 minutos, sin apenas ocasiones de gol, y su única aproximación llegó con un buen disparo de Ritchie que desbarató el portero local Lössl.

No fue hasta la segunda mitad que el Huddersfield movió el marcador (m.50), después de una magnífica jugada individual de Mooy, que hizo una pared en el balcón del área con Kachunga y soltó un lanzamiento que se fue cerrando y se coló por la escuadra izquierda de la meta defendida por Elliot.

Dio entrada Benítez a su último fichaje, el español Joselu, en busca del tanto del empate, y el canterano madridista estuvo cerca de igualar la contienda, pero su disparo se marchó fuera por poco.

El luminoso del Kirklees Stadium no se volvió a mover y el Huddersfield se llevó el duelo de recién ascendidos para hacer pleno de triunfos en su debut en la Premier League y dejar al Newcastle con cero puntos después de dos jornadas.